Jornal Diário de Suzano - 04/12/2025
Cidades

Vigilância Sanitária interdita restaurante após encontrar 1,5 tonelada de produtos vencidos

Ação realizada na tarde desta quinta-feira (04/12), após denúncia recebida, constatou alimentos impróprios para o consumo, falta de higiene e risco de intoxicação; estabelecimento permanecerá fechado até regularização

04 dezembro 2025 - 19h09Por da Reportagem Local
Vigilância Sanitária interdita restaurante após encontrar 1,5 tonelada de produtos vencidosVigilância Sanitária interdita restaurante após encontrar 1,5 tonelada de produtos vencidos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Vigilância Sanitária, interditou na tarde desta quinta-feira (04/12) um restaurante e lanchonete localizado na rua General Francisco Glicério, na região central da cidade. A ação ocorreu por volta das 13 horas, após a equipe municipal receber e averiguar uma denúncia envolvendo graves irregularidades sanitárias.

No local, os agentes encontraram condições inadequadas de higiene, ausência de dedetização e falhas em procedimentos básicos de manipulação de alimentos. Também foram identificados diversos produtos vencidos – alguns com validade expirada ainda em 2024 – que somavam aproximadamente 1,5 tonelada. Entre esses itens, chamou a atenção a grande quantidade de carnes impróprias. Diante da gravidade da situação, todos os produtos foram imediatamente apreendidos e serão incinerados, conforme determina a legislação.

Segundo a Vigilância Sanitária, as condições observadas representavam risco real de intoxicação alimentar e outros agravos à saúde dos consumidores. Por esse motivo, o estabelecimento permanecerá interditado até que todos os responsáveis realizem as adequações necessárias, apresentem a documentação exigida e passem por nova inspeção técnica que comprove a plena regularização das atividades.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, destacou a importância da atuação rápida diante de denúncias. “Encontramos irregularidades que comprometiam seriamente a segurança dos alimentos oferecidos. A interdição foi necessária para proteger a população e garantir que o estabelecimento só volte a funcionar dentro das normas sanitárias. Seguiremos atuando com rigor sempre que situações como essa forem identificadas”, afirmou.

Durante a atuação dos fiscais da Vigilância Sanitária, foi emitido um auto de imposição de penalidade, que, após análise, poderá resultar em aplicação de multa aos proprietários do estabelecimento comercial.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou o compromisso da administração em estar atenta a situações desta natureza. “A Vigilância Sanitária trabalha diariamente para assegurar que todos os serviços de alimentação da cidade mantenham padrões adequados de qualidade. A participação da comunidade é fundamental, e denúncias como esta ajudam a prevenir riscos e preservar vidas. Continuaremos vigilantes e firmes no cumprimento da legislação”, declarou.

A Prefeitura de Suzano orienta que, ao identificar possíveis irregularidades em estabelecimentos que manipulam alimentos, a população procure a Ouvidoria Municipal para registrar denúncia (0800-774-2007 e ouvidoria@suzano.sp.gov.br).

