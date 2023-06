Vigilância Sanitária orienta comerciantes sobre Lei Antifumo

A Vigilância Sanitária de Suzano iniciou uma série de vistorias aos estabelecimentos do município na manhã desta terça-feira (13/06) com foco na orientação acerca da lei estadual nº 13.541/2009, a Lei Antifumo. Na ocasião, o diretor do setor, Mauro Vaz, esteve à frente das visitas que devem se estender ao longo dos próximos dias para combater o uso público de artigos fumígenos como cigarros, vapers e narguilés.

Neste início de ação, a equipe visitou seis estabelecimentos ao longo do dia, entre elas padarias e restaurantes nos bairros Vila Urupês, Parque Maria Helena e Parque Suzano. O objetivo foi abordar os responsáveis pelo estabelecimento para orientá-los acerca da natureza dos fumígenos, desde os tipos existentes até os perigos de inalar as substâncias oriundas deste tipo de produto.

A ação em questão seguirá acontecendo de forma contínua em estabelecimentos de diferentes espécies em horários variados, tudo para garantir que o dia a dia dos locais analisados sejam verificados de forma integral. Ao final de cada orientação, os agentes também devem colocar cartazes de alerta contra a prática do fumo nas áreas interna e externa dos locais vistoriados.

Segundo Vaz, o papel da Vigilância Sanitária não é punir, uma vez que esta ação visa fortalecer o apoio aos comerciantes. “Funcionar dentro de todos os trâmites legais também passa pela nossa orientação, de forma que consigamos promover o bem-estar da sociedade ao reforçar que um fumígeno vai além do cigarro, pois esta é uma consciência que muitas pessoas ainda não têm”, destacou o diretor.

Lei Antifumo

Em vigor em todo o Estado de São Paulo desde 7 de agosto de 2009, a legislação antifumo proíbe qualquer indivíduo de fumar em ambientes fechados de uso coletivo, como bares, restaurantes, casas noturnas e outros estabelecimentos comerciais. A finalidade central é promover ambientes 100% livres de fumígenos, garantindo o bem-estar, a segurança e a saúde dos frequentadores.