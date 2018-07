Vigilância Sanitária promove curso de boas práticas de alimentação

A Vigilância Sanitária de Suzano ainda realiza inscrições para o curso gratuito de “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”. A nova capacitação ocorrerá na próxima quinta-feira (12), no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

A aula é destinada a empresários e funcionários de estabelecimentos comerciais da cidade. Terá duração de quatro horas e meia (das 12h30 às 17 horas) e tratará das regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos cuidados necessários na manipulação de alimentos. O objetivo é reforçar a cultura de uma abordagem higiênica no ambiente de trabalho e nos produtos oferecidos ao público.

Os interessados em se inscrever devem entrar em contato com a Vigilância Sanitária por meio do telefone (11) 4745-2063, das 9 às 17 horas, pelo e-mail visa.sms@suzano.sp.gov.br ou diretamente no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, sala 304 – Centro), com CPF e RG. Há 80 vagas disponíveis, sendo uma por estabelecimento.

Vale destacar que o curso de “Boas Práticas para Serviços de Alimentação” é etapa necessária para que o comerciante obtenha a licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária.