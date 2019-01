Vigilância Sanitária realiza encontro com donos de tabacarias interditadas

A Vigilância Sanitária de Suzano está dando continuidade ao processo de adequação e fiscalização dos pontos de venda e consumo de tabaco no município. Na última terça-feira (29), foi realizada uma reunião com os donos dos estabelecimentos autuados e interditados durante operação em conjunto com o Departamento de Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal (GCM), na sexta-feira e no sábado (25 e 26).

Oito estabelecimentos fiscalizados apresentaram à ocasião pendências burocráticas, como falta de alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), e outro não cumpria as determinações da Vigilância Sanitária sobre a venda e o consumo de alimentos e bebidas nos chamados “lounges de narguile”, de acordo com a portaria interministerial MTE/MS 2.647/2014.

A reunião entre os proprietários e a Vigilância Sanitária tratou dos pontos a serem abordados para a devida permissão por parte da Prefeitura de Suzano. Todos os locais que foram flagrados na operação terão até 60 dias para tomar as providências, sob o risco de interdição em caráter permanente.

A ação da Vigilância Sanitária junto ao segmento de tabacarias e narguiles vem sendo realizada desde o início de 2017. Foram promovidas reuniões para debater tanto a portaria interministerial quanto uma lei estadual, sancionada em 2009, que proíbe o ingresso de menores de idade em lounges, sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz, garante que o trabalho de fiscalização continuará no município. “Temos a coerência de permitir os prazos, bem como ajudar no processo de regularização dos estabelecimentos por conta de seu papel em gerar emprego e renda em nossa cidade, mas não podemos permitir riscos à saúde de pessoas que não querem estar envolvidas com o consumo de narguile”, explicou.