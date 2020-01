Vigilância Sanitária realiza nova edição do curso Boas Práticas

A Diretoria de Vigilância Sanitária de Suzano dará início a uma nova edição do curso Boas Práticas para Serviços de Alimentação, destinado a proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais do ramo alimentício da cidade.

A primeira das 14 oportunidades de capacitação previstas para este ano ocorrerá no próximo dia 28 (segunda-feira), das 12h30 às 17 horas, sempre no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Para participar, o interessado deve se inscrever previamente pelos telefones 4745-2063 e 4745-2070 ou pelo e-mail visa.sms@suzano.sp.gov.br.

É necessário apresentar as seguintes informações: CNPJ e razão social do estabelecimento, nome completo e CPF do participante, telefone e e-mail para contato.

O curso é gratuito e indicado para os comerciantes que manipulam alimentos e que precisam regularizar a situação de seus estabelecimentos, conforme determina o decreto municipal n° 7.599/07, que exige um responsável técnico capacitado para o serviço.

Na oportunidade, serão transmitidas informações relacionadas às atividades profissionais neste segmento, de acordo com as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tais como noções de microbiologia, manipulação correta dos alimentos para evitar riscos de contaminação, armazenamento dos produtos, higienização e orientações sobre como proceder em caso de mudança no quadro social da empresa.

O objetivo é reforçar a cultura de uma abordagem higiênica no ambiente de trabalho e naquilo que é oferecido ao público.

“A realização desse tipo de curso é de grande importância como forma de incentivar e padronizar as condições sanitárias dos estabelecimentos que exercem atividades relacionadas ao comércio de alimentos no município. Sem contar que a participação é necessária para o deferimento do pedido de Licença de Funcionamento. Assim, estamos cumprindo o nosso papel para prevenção, na promoção e na proteção da saúde”, explicou o diretor da Vigilância Sanitária de Suzano, Mauro Vaz.