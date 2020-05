Vigilância Sanitária transfere 11 idosos de Casa de Repouso infectados com coronavírus

A Vigilância Sanitária de Suzano transferiu 11 idosos, que foram diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19), para o Pronto-Socorro Adulto e o Hospital de Quarentena da cidade. Eles estavam juntos dentro de uma Casa de Repouso, que fica em frente à Santa Casa de Suzano (Avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Figueira).

A Prefeitura informou, por meio de nota, que no último fim de semana, agentes de fiscalização foram ao local - que abriga 16 idosos – e após a coleta de sangue e realização de exames de detecção do novo coronavírus, foi constatado que 11 deles estavam com Covid-19.

Dois apresentaram sintomas da doença. Estes foram levados ao Pronto-Socorro Adulto da cidade. Os outros nove assintomáticos foram levados para o Hospital de Quarentena, instalado no Parque Max Feffer. Nenhum dos internos que estão na casa possui o vírus.

O DS conversou com uma mulher, que disse ser filha do proprietário da casa e se identificou como “Bruna”. Ela afirmou que o pai testou positivo para Covid-19, foi internado e que, por conta disso, resolveram fazer os testes na clínica.

No entanto, Euclides de Souza, diretor proprietário da casa, disse estar sofrendo com uma "infecção pulmonar", mas confirmou a situação ocorrida na casa.

Ele disse que a unidade tem adotado todos os protocolos necessários contra o coronavírus. “Trabalho há 25 anos com a área da geriatria. Todos os protocolos foram realizados da melhor forma possível. A clínica está proibida de receber visitas. Existem idosos de 90, 95 anos de idade. Tenho idosos com cardiopatias, Parkinson e Alzheimer”, explicou.

Segundo a Prefeitura, todos os pacientes que foram retirados da casa e internados, tanto no Pronto-Socorro Municipal quanto no Hospital de Quarentena, estão com o estado de saúde estável.

Monitoramento

A Vigilância Sanitária de Suzano está monitorando todos os 251 idosos que estão internados nas 13 Instituições de Longa Permanência do Idoso (ILPIs) da cidade.

O serviço acontece desde o início da pandemia, e o monitoramento ocorre junto à outras secretarias e órgãos municipais.

São promovidas algumas ações de conscientização com as unidades, que estão abrigando um dos grupos mais vulneráveis ao vírus, que já matou mais de 40 pessoas só em Suzano.