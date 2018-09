Vila Fátima e Parque Buenos Aires terão mais de 30 vias revitalizadas até dezembro

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano deve concluir até o final deste ano as obras de recuperação asfáltica na Vila Fátima e no Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras. Nesta quinta-feira (27), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) foi conferir de perto os trabalhos em andamento ao lado do chefe da pasta, Ari Serafim Barbosa, e do vereador Antônio Rafael Morgado. Ao todo, mais de 30 vias dos dois bairros passarão por revitalização. A ação também inclui pintura de guias, poda de árvores, varrição, capinação e limpeza de bueiros.

Atualmente, os serviços de manutenção asfáltica se concentram na Vila Fátima, com recapeamento em trechos onde o pavimento está danificado. Na sequência, serão iniciados os trabalhos de tapa-buraco. “Há muitos anos não era realizada uma obra como essa no bairro. Encontramos muitos pontos 50, 80, 100 metros de asfalto destruído e era necessário promover o recapeamento, principalmente nas ruas Nossa Senhora Aparecida e São Paulo, além das transversais. Quando estiver pronto esse trabalho, que é o principal, mais demorado, partimos para tapar os buracos do bairro”, explicou o secretário Ari Serafim Barbosa.

Só na Vila Fátima são 16 vias beneficiadas com manutenção. “No local fizemos fresagem, compactação e colocação de asfalto novo. Dali, após o recapeamento e o tapa-buraco, vamos para o Parque Buenos Aires, onde também estão previstas as mesmas melhorias em cerca de 20 ruas. A nossa previsão é de que a conclusão ocorra até dezembro deste ano”, complementou o prefeito Rodrigo Ashiuchi. O material utilizado é o que vem sendo produzido pela Usina Municipal de Asfalto.

Essas ações começaram na cidade neste semestre. O primeiro bairro a receber os mesmos trabalhos de infraestrutura e zeladoria foi o Jardim das Flores. Além dessas, outras regiões de Suzano também deverão passar pelos serviços promovidos pela administração municipal.