Vila Figueira e Santa Inês receberão manutenção e recuperação asfáltica

O prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou no último sábado (30) a ordem de serviço para as obras de revitalização da Vila Figueira e do Jardim Santa Inês, que devem passar por manutenção e recuperação asfáltica a partir desta semana. Ao todo,14 vias serão beneficiadas pelos trabalhos nos dois bairros, que incluem recapeamento, tapa-buraco, sinalização e troca de lâmpadas, com investimento de R$ 5,2 milhões.



Na Vila Figueira, oito ruas vão receber melhorias: Francisco Cabrera Gomes, Maria Edvan de Oliveira Ignacio, José Guilherme Pagnani, Rivaldo Venâncio da Silva, Kaneji Kodama, Professor Roberto David, Antônio Augusto Claro e Pedro Cirilo Sanches. Entre as atividades de manutenção estão previstos tapa-buracos, troca de lâmpadas, novas placas de identificação das vias e sinalização de trânsito, no valor aproximado de R$ 700 mil. Já os serviços de pavimentação neste bairro estão estimados em cerca de R$ 3 milhões, com previsão de início em uma semana.

Os recursos são provenientes de financiamento junto ao Banco do Brasil, conforme outros contratos para melhorias nos bairros Cidade Edson e Jardim Ikeda, além das ações executadas na rua Caboclo, na Vila Urupês, e na rua Rui Barbosa, localizada na região central.

Para o Jardim Santa Inês também estão previstos recapeamento, tapa-buraco, instalação de placas, sinalização de trânsito e troca de lâmpadas, no valor aproximado de R$ 1,5 milhão, conforme recurso da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. A expectativa é de que os trabalhos se iniciem nesta quarta-feira (4), de acordo com as condições climáticas, beneficiando seis ruas: Francisco José da Silva, Geraldo Valadares, Jurandir Alves da Silva, Sérgio Roberto da Silva, Vicente Scalice e Ângelo Fontaneli. O término dos serviços é esperado para acontecer entre janeiro e fevereiro.

Durante assinatura da ordem de serviço, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância de mais uma conquista para os bairros suzanenses. “Esse pacote de ações é o que queremos ofertar para toda a cidade, porque é o tipo de serviço que impacta diretamente o cidadão, que merece um bairro digno. Peço paciência aos moradores pelos transtornos que as obras podem trazer à comunidade, mas tenho certeza de que o resultado vai valer a pena”, disse.



O chefe do Executivo finalizou agradecendo a compreensão e a receptividade da vizinhança. A visita à Vila Figueira aconteceu ao lado do deputado estadual André do Prado, do vereador Carlos José da Silva, do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, e do diretor de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. O anúncio no Jardim Santa Inês ainda contou com a presença do parlamentar José Alves Pinheiro Neto.