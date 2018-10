Vila Ipelândia vai receber posto de coleta de embalagens de agrotóxicos

A Diretoria Municipal de Agricultura firmou uma parceria com o Sindicato Rural de Suzano e com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp) para realizar no próximo dia 18 (quinta-feira) mais uma ação de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Ocorrerá no distrito de Palmeiras e a expectativa é de que pelo menos 120 produtores rurais da cidade façam a entrega desses materiais na data. A iniciativa, que também aconteceu no ano passado, atende ao que preconiza as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.

O posto de recolhimento será montado na sede da Associação Cultural Fukuhaku, localizada na estrada Keida Harada, 21, na Vila Ipelândia. Os interessados poderão se dirigir até o local das 8h30 às 14h30. Enquanto à Prefeitura de Suzano caberá a divulgação e a organização do evento, à Adiaesp ficará a responsabilidade pelo acolhimento e identificação das embalagens, separação e emissão de comprovante de entrega ao produtor. Já o transporte do material até a central de recebimento da entidade será providenciado pelo Sindicato Rural de Suzano.

“Realizar esse tipo de ação, a logística reversa, é algo obrigatório por parte dos produtores de agrotóxicos no País. Mas também é uma oportunidade interessante para os agricultores, que também são responsáveis por esses materiais, poderem dar a destinação correta às embalagens em Suzano, pois a central de recebimento mais próxima fica em Biritiba Mirim. Com o posto de recolhimento na Vila Ipelândia, eles não precisarão se preocupar com o transporte para outra cidade”, destacou o diretor de Agricultura de Suzano, Minoru Harada.

A legislação ambiental estabelece que, todos os produtores rurais têm até um ano para dar o devido encaminhamento a embalagens vazias. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o descarte irregular de recipientes de agrotóxicos pode gerar multa que varia de R$ 159 a R$ 15,9 mil, dependendo das circunstâncias envolvidas: quantidade, local onde foi realizado o despejo e se é reincidência. A coleta em parceria com a Adiaesp e o Sindicato Rural é realizada anualmente em Suzano.