Vila Urupês terá feira noturna a partir desta sexta

Os moradores da Vila Urupês terão uma nova opção de comércio e lazer a partir da próxima sexta-feira (6), quando começará a feira noturna do bairro, das 16 horas às 21h30. O local escolhido foi a rua Martha, no trecho entre as ruas Ipês e Gato Cinzento. A expectativa é de que 27 feirantes participem semanalmente da atividade, com opções de vendas e alimentação e que deve se tornar referência para outros projetos em Suzano.



De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, a iniciativa na Vila Urupês dialoga com o desejo da vizinhança. “Há tempos os moradores do bairro solicitam essa feira, sendo que o horário alternativo tende a reunir a família em um momento de lazer e também para as compras semanais”, explicou.



O chefe da pasta ainda destacou o incentivo ao desenvolvimento de polos descentralizados na cidade em benefício da comunidade local. “Buscamos valorizar consumidores e comerciantes, pessoas que vivem, trabalham e estudam na região. Nessa feira, 70% dos vendedores são suzanenses”, disse ele, ao pontuar ainda os serviços de requalificação da Vila Urupês, que recebe nova pavimentação atualmente.



Paralelamente a isso, a feira noturna do bairro será uma experiência de padronização setorizada por mercadorias. “Faremos um teste de organização, com cores e uniformes padronizados, deixando a feira mais moderna, inclusive”, contou Loducca. A previsão é de que este e outros eventos semelhantes contem com música ao vivo e dois meses de adaptação no local.