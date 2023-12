Violência contra mulher cresce 38%; agressões física e psicológica lidera

Os casos de violência contra a mulher aumentaram 38% na comparação de novembro (134) e outubro (97), em Suzano.

Em novembro deste ano, a violência física de lesão corporal dolosa ficou em primeiro lugar, com 47 registros. Em segundo, com 34 casos, a violência psicológica/moral ameaça. Os números foram apresentados pela delegada da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Suzano (DDM), Silmara Marcelino.

Segundo os dados, a violência psicológica/moral calúnia/injúria, teve 34 registros na delegacia, ocupando o terceiro lugar. Já em quarto, os casos de violência sexual tiveram queda se comparados com outubro deste ano, de 7 casos caiu para 5 em novembro. Já as violências patrimoniais, como danos e furtos, tiveram apenas dois registros.

De outubro a novembro, os casos aumentaram 38,1%, saltando de 97 para 134 queixas feitas por mulheres. "A importância de denunciar casos de violência doméstica está relacionada à diminuição da sensação de impunidade, à quebra do ciclo de violência e à oportunidade da vítima se livrar dessa situação", explicou a Delegada Silmara.

De acordo com os dados, foram registrados em novembro 115 boletins de ocorrências (B.Os). Já os Inquéritos Policiais (I.Ps) tiveram 85 registros, e as medidas protetivas foram emitidas 69 apenas em novembro deste ano. Somando as três ocorrências, de janeiro a novembro, na Delegacia da Mulher de Suzano, foram feitas 3.284 queixas em 2023.

Segundo a delegada, a Delegacia da Mulher no ato da denúncia trabalha para conscientizar as vítimas: “A conscientização é feita em um primeiro momento por meio do atendimento realizado na Delegacia. Além disso, também são feitos diversos eventos e comunicados nas mídias sociais”, afirma Silmara.

Silmara incentiva as mulheres a tomarem coragem para denunciar os agressores. ‘’A vítima pode procurar a Delegacia de Polícia mais próxima de sua casa ou a Delegacia de Defesa da Mulher. É possível também registrar ocorrências no DDM online”, disse a delegada.

O DDM online é o site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde é possível registrar Boletim de Ocorrência e, também, solicitar medidas protetivas de urgência.

Para denúncias de forma anônima, ligue para o 180, disponível para atender mulheres em situação de violência. Para solicitar apoio de uma viatura da Polícia Militar, ligue para o 190. As ligações são gratuitas em todo o território nacional.