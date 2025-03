Vistoria em táxis de Suzano é realizada sob novo layout dos veículos

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está realizando ao longo deste mês a vistoria nos veículos que prestam o serviço de transporte individual por táxi em Suzano. Neste ano, além da checagem padrão, que prevê avaliação sobre a condição dos carros e do taxímetro, as equipes da pasta também avaliam as alterações visuais acordadas com a categoria.

As atividades estão sendo realizadas na sede da secretaria, situada na rua José Correa Gonçalves, 152, na Vila São Jorge, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas. O trabalho se estenderá até 31 de março.

Conforme ficou definido, a alteração contempla os layouts dos veículos identificados para esse tipo de serviço, que, inclusive, já começaram a ser aplicados. Foi alterada a atual faixa lateral nas cores vermelha e azul para apenas a descrição "Táxi Suzano", em dois tons de azul, nas portas dianteiras e traseira. A mudança atende a um pedido antigo dos taxistas e tem o objetivo de preservar a pintura da carroceria do veículo, que "queimava" com as extensas faixas, além de reduzir custos, já que o novo adesivo custa cerca de 75% menos do que o anterior.

Uma proposta de alteração normativa prevê que a frota de táxis também possa contar com carros da cor cinza e não apenas os modelos em prata, que eram os únicos aceitos até então, para que os motoristas também possam ter mais opções de marcas para o trabalho diário, visto que algumas fábricas têm disponibilizado o "cinza" como preferência nas concessionárias.

Quanto à vistoria de rotina, seguirão sendo realizados os procedimentos que garantem a circulação segura dos veículos. Este trabalho inclui, primeiramente, a análise da documentação dos carros e dos motoristas. Depois, são verificadas as condições gerais dos carros, numa avaliação que abrange a checagem do sistema de frenagem e funcionamento do motor, além da observação do estado de conservação de pneus, luzes, assentos, tacógrafo e demais itens de segurança.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a vistoria é fundamental para garantir que todos os automóveis estejam circulando conforme as normas exigidas. "Nosso papel é zelar pela segurança de todos que circulam nas vias da cidade. O transporte por táxi integra o conjunto de serviços que fazem o atendimento à população. Por isso, realizamos uma análise minuciosa para checar se todos os requisitos estão sendo cumpridos, incluindo neste ano o novo layout", ressaltou.