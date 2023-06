Viveiro faz replantio em hortas escolares no Jardim Maitê e na Cidade Edson

A gestora do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, acompanhou o replantio de verduras do projeto "Horta e Pomar na Escola" nas unidades municipais Vereador Antônio Martins, no bairro Cidade Edson, e na Diones Pita Ribeiro, no Jardim Maitê, na tarde da última quarta-feira (22/06). O objetivo foi reutilizar os espaços de cultivo das escolas que, somadas, acolhem 334 alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

Na ocasião, Larissa esteve acompanhada do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, responsável por uma emenda de R$ 30 mil para implementação dos pomares nas escolas municipais que ainda promove o acompanhamento do processo, o andamento do projeto e ainda prevê colheita e eventual consumo das verduras por parte das crianças contempladas e suas famílias.

A primeira visita foi na escola do Cidade Edson, onde as autoridades foram recepcionadas pela coordenadora pedagógica Cristiane Andrade Osako e pela professora responsável pelos cuidados da iniciativa, Anna Paula Silva. Na unidade, que conta com 228 alunos, o grupo acompanhou o cultivo e, ao final, os membros entregaram uma sacola especial com verduras colhidas nas hortas locais aos estudantes.

A professora responsável comentou que os alunos estão gostando do projeto, instalado na escola em setembro de 2022. “Este projeto garante um momento de mais leveza e descontração no dia a dia das crianças, sendo algo que as famílias veem o resultado com o alface, o tomate e a couve que os pequenos levam para casa”, relatou Anna.

Após isso, o trio seguiu para o Jardim Maitê, sendo recebidos pela diretora Vanessa Mazzette de Lima, pela supervisora Marília Pinto de Sant’Ana, e pela coordenadora pedagógica Melissa Alves Luz Gonçalves, que os apresentou aos familiares das crianças contempladas, presentes na cerimônia. O procedimento foi similar ao realizado na Cidade Edson, com o replantio de verduras e a entrega dos kits para parte dos 106 estudantes da escola.

Vanessa destacou que além da horta, o terreno ainda conta com árvores frutíferas, o que torna a experiência das crianças ainda mais positiva. “Ter uma ação como essa permite com que a gente ofereça um ambiente diferente para integração entre os alunos, e isso é um ganho muito importante”, definiu.

Em sua fala, Marcio Malt explicou que, em geral, o projeto vem rendendo bons frutos. “Ter uma ação desta natureza possibilita o ensino acerca do meio ambiente e da importância de ter uma boa alimentação. Agradeço e parabenizo a primeira-dama Larissa e o secretário Bassini por dar plena possibilidade desta ação ser desenvolvida, estamos vendo os resultados positivos ao visitar as escolas contempladas”, comentou o vereador.

Por sua vez, o secretário de Educação destacou que, neste ponto, a responsabilidade do ensino é desenvolver a consciência sobre o tema de forma lúdica junto aos alunos. “Além da questão que envolve a segurança alimentar, incentivá-los a aprender por meio da prática tem diversas vantagens, pois a experiência pode conferir um ensino diferenciado em múltiplas disciplinas, como ciências, língua portuguesa, matemática e outras mais”, ponderou Bassini.

Já Larissa apontou que a promoção da segurança alimentar é um dos principais objetivos da iniciativa. “Ao longo da tarde, pudemos ouvir relatos de crianças felizes em levar uma alface para casa e contar algo diferente para a família, tendo ainda a oportunidade de ter uma alimentação mais correta. Pela parceria, agradeço o vereador Márcio Malt, o secretário Leandro Bassini e todas as equipes envolvidas”, comentou.