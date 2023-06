Viveiro inicia implantação de novas hortas comunitárias

A Prefeitura de Suzano, por meio das equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, inaugurou a nova horta comunitária do bairro Parque Maria Helena na manhã desta quarta-feira (21). O espaço, posicionado no cruzamento das ruas Benedito Faria Marques Filho com a Albert Fink, é o primeiro de uma série de locais que serão implementados como parte da Lei N° 5291/2021, cujo projeto foi desenvolvido pelo vereador Márcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Na ocasião, a gestora do Viveiro Municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, esteve acompanhada de Márcio Malt e do coordenador do viveiro, Marcelo da Silva, para verificar o espaço concluído nesta semana para o plantio de itens voltados para consumo dos moradores da região, como alface, almeirão, cebolinha e salsa.

A lei em questão confere a possibilidade da implantação de um espaço desta natureza em um terreno no qual não existam projetos de construção previstos para ter início dentro de um ano. Mediante isso, a criação de uma horta comunitária.

No Parque Maria Helena, os cuidados da estrutura serão conduzidos por Wanderlei Antônio Correa e sua esposa, Luizimar Pereira dos Santos. Moradores da residência vizinha ao terreno, o casal contará com total apoio das equipes municipais para garantir o desenvolvimento da plantação e eventuais reparos no ambiente, tudo para garantir a melhor colheita possível para o consumo.

Larissa agradeceu o apoio do parlamentar, ressaltando também a importante colaboração dos moradores do bairro. “Acredito que juntos, nós podemos trazer importantes melhorias não apenas no bem-estar social com uma fonte própria de verduras e legumes, mas também com a paisagem, pois a horta confere um visual diferenciado”, concluiu.