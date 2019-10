Viveiro Municipal abre inscrições para duas novas capacitações

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está com inscrições abertas para novas capacitações: 4ª Palestra sobre Cultivo de Orquídeas e Formação sobre Abelhas Nativas. Ao todo, 65 vagas foram colocadas à disposição. As atividades ocorrerão na Sala de Educação Ambiental do local nos dias 23 de outubro (quarta-feira) e 9 de novembro (sábado), respectivamente. O interessado deve ser morador de Suzano e ter mais de 18 anos.

Para a 4ª Palestra sobre Cultivo de Orquídeas são 35 vagas disponíveis. A apresentação será feita na próxima quarta-feira, às 9 horas, pelo professor Masuji Kayasima, que já ministrou cursos e oficinas no Viveiro Municipal. Para participar, no ato da inscrição deve ser feita a doação de 5 quilos de ração para cães ou gatos. Já para Formação sobre Abelhas Nativas, com o instrutor Rinaldo Silva, há 30 vagas. No dia da atividade, em 9 de novembro, das 8h30 às 12 horas, é necessário levar duas garrafas PET de dois litros, um saco preto de cem litros e duas folhas de jornal.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas. As inscrições, inclusive, podem ser feitas aos sábados e domingos.