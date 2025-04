Viveiro Municipal celebra natureza e cidadania em evento

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Símonsen, 340 - Jardim Imperador) será palco neste final de semana do evento “Suzano Cidade das Flores”, uma programação especial em comemoração aos sete anos de funcionamento do equipamento ambiental. Organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o evento ocorre neste sábado e domingo (26 e 27/04) e contará com uma série de atividades voltadas à educação ambiental, bem-estar animal e promoção da sustentabilidade, todas gratuitas e abertas ao público.

A programação começa a partir das 8 horas com um workshop de meliponicultura, uma introdução ao universo das abelhas sem ferrão e sua importância para a biodiversidade. Às 9 horas, os participantes poderão participar de uma degustação de mel, com apresentação de colmeias nativas. Às 10 horas será realizado o plantio do projeto “Árvore FamiliAR”, momento simbólico em que as famílias poderão deixar sua marca no Viveiro Municipal e no Parque Max Feffer. Durante todo o dia haverá doação de mudas e flores, em uma iniciativa que visa incentivar o cultivo de plantas e a valorização dos espaços verdes urbanos.

No domingo, a programação tem foco no cuidado com os animais. Das 9 às 14 horas haverá avaliação veterinária gratuita para pets e orientações sobre prevenção e controle de pulgas e carrapatos. A atividade será conduzida por profissionais especializados e busca ampliar o conhecimento da população sobre os cuidados com a saúde dos animais de estimação.

De acordo com o diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, ambos os eventos têm um impacto significativo para os suzanenses, especialmente por estimularem a conscientização ambiental. “A degustação de mel, por exemplo, vai muito além do paladar. Ela evidencia o papel essencial das abelhas sem ferrão no equilíbrio do nosso ecossistema. Sem elas, não haveria polinização, o que comprometeria diretamente a produção de alimentos e a manutenção de áreas verdes e floridas”, explicou.

Silva também reforçou a importância de preservar as espécies nativas, conhecidas por serem dóceis e fundamentais para a biodiversidade. “No Viveiro, incentivamos o cultivo de plantas que atraem polinizadores como lavandas, alecrins e outras espécies floríferas. Esses espaços não só embelezam a cidade, como também oferecem abrigo e alimento para as abelhas sem ferrão, contribuindo para sua preservação e para o fortalecimento de um ecossistema mais equilibrado e sustentável”, completou.

Para o secretário André Chiang, a iniciativa reforça o papel do Viveiro Municipal como espaço de aprendizado e envolvimento comunitário. “O Viveiro Tomoe Uemura é um símbolo da nossa política ambiental. Em sete anos, se consolidou como espaço de educação, produção de mudas e preservação da biodiversidade”, afirmou.