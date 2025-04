Viveiro Municipal completa sete anos e comemora a marca de 100 mil visitantes

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Símonsen, 340 - Jardim Imperador) celebra sete anos de atividades nesta terça-feira (08/04) comemorando a marca de 100 mil visitantes. Ao longo destes anos, foi proporcionada a doação de 179 mil mudas e o plantio de 15.436 árvores, que garantiram mais educação ambiental para a população e ampliou a cobertura vegetal na cidade.

Inaugurado no segundo ano da gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, o equipamento se consolidou como um ponto turístico de Suzano por abrigar uma ampla diversidade de plantas e animais, além de oferecer cursos, oficinas e workshops.

As ações deste polo de referência ambiental se espalharam pelos quatro cantos do município. As técnicas da equipe proporcionaram, no período, a implantação de hortas comunitárias nas unidades de saúde e escolas municipais, com objetivo de promover o plantio de hortaliças como alface, almeirão, cebolinha e salsa, familiarizando os alunos com o processo de cultivo e colheita desses alimentos, além de ensinar sobre o ciclo de vida das plantas, a importância da água e dos nutrientes do solo. As escolas e unidades de saúde participantes estão situadas nos bairros Parque Maria Helena, Cidade Edson, Jardim Maitê, Jardim Europa, dentre outros.

Quanto às capacitações, o viveiro já promoveu o curso “Jardinagem na prática”, a oficina de “Cultivo de orquídeas” e workshops sobre “Horta vertical” e “Abelhas e agrotóxicos”. A iniciativa oferece oportunidades valiosas para os participantes desenvolverem habilidades práticas de jardinagem, técnicas de cultivo específicas, além de promover a conscientização sobre questões ambientais importantes como o uso de agrotóxicos e a preservação das abelhas.