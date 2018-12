Viveiro Municipal cultiva mais de 10 mil mudas de flores para doação

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura de Suzano está cultivando mais de 10 mil mudas de flores, que foram doadas por produtores rurais da cidade, em um canteiro com mais de dois mil metros quadrados, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer. As plantas reforçarão as ações do projeto Suzano Mais Bonita e, em dois meses, estarão disponíveis para doação.

No local, há cerca de 15 espécies, como Impatiens, Gazânia, Lantana, Lavanda, Marigold, Begônia, Petúnia, Vinca e Zínia. Segundo o administrador do local, Márcio Alexandre de Souza, a ação visa atuar na recuperação e na preservação de áreas públicas do município.

“Aqui já realizamos a doação de diversos tipos de plantas, até mesmo de terra. A intenção é que Suzano volte a ser a Cidade das Flores, com a ajuda dos próprios cidadãos. Ou seja, com a matéria-prima em mãos, a própria comunidade cuida do município, realizando o plantio em frente às suas casas ou em espaços públicos, para que todos possam contemplar a beleza daquela espécie que foi escolhida por eles”, afirmou Souza.

A dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou também que o município está oferecendo aulas de Jardinagem na Prática, com o objetivo de fortalecer os trabalhos de arborização da cidade. “A atual gestão está trabalhando diariamente na recuperação de praças e de áreas públicas. Além das ofertas de mudas de árvores e flores, nós também ensinamos as pessoas a cuidarem e cultivarem suas plantas e hortas. É um trabalho conjunto que deixará nosso município cada vez mais bonito”, disse.

Os interessados em adquirir as mudas devem solicitar à Diretoria de Parques, Praças e Jardins – gestora do Viveiro Municipal – e levar documento original com foto e comprovante de endereço no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Para mais informações, o telefone para contato é o (11) 4749-3943.