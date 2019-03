Viveiro Municipal doa mudas para Arborização Participativa

O projeto Arborização Participativa, do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, confere a doação de mudas de árvores floríferas e frutíferas aos munícipes de Suzano. Basta apresentar uma foto do local que deseja cuidar, como calçadas ou áreas públicas próximas de sua residência, e cópias do documento de identidade e do comprovante de endereço.

A equipe da unidade define a espécie a ser doada, conforme as características do solo em que será plantada, a fim de não deteriorar o ambiente e de que a planta se desenvolva adequadamente.

A ação conta com mais de 30 espécies disponíveis e o cidadão tem até três dias úteis para retirar a muda, após aprovação dos documentos. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Mais informações: (11) 4749-3943.