Viveiro Municipal e Saspe abrem inscrições para workshop de criação de abelhas sem ferrão

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre nesta terça-feira (15/04) as inscrições para 30 vagas da terceira edição do workshop gratuito para a criação de abelhas sem ferrão, conhecido como meliponicultura. A atividade está programada para ocorrer no sábado da próxima semana (26/04), no próprio Viveiro Municipal, das 8h30 ao meio-dia.

O programa será ministrado pelo apicultor Reinaldo Silva, profissional com mais de 25 anos de experiência e com inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF) do Ibama, o que o torna habilitado para realizar a prática de maneira sustentável e alinhada às normas ambientais.

Na ocasião, os participantes irão dispor de atividades práticas como técnicas de criação de abelhas sem ferrão, confecção de iscas para atrair esses insetos, construção de caixas específicas para abrigá-los e como gerar renda por meio do comércio dos instrumentos confeccionados. Os presentes também irão entender os benefícios dos produtos derivados das colmeias, como cosméticos naturais (xampu, sabões e cremes).

As inscrições deverão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Viveiro Municipal ou na sede do Saspe, até todas as vagas serem preenchidas. Os interessados devem apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência de Suzano e ser maior de 18 anos. Já no dia do workshop, é necessário levar garrafas PET de dois litros, folhas de jornal e uma fita adesiva transparente para a realização da aula prática. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a prática proporciona três benefícios em uma única atividade. “A meliponicultura preserva o ambiente, contribui para a sustentabilidade e estimula a produção de mel. O workshop consegue demonstrar, na prática, a importância do manejo adequado das abelhas para os 30 participantes. Essa formação é essencial para reduzir os impactos ambientais causados por práticas inadequadas e promover a conscientização sobre a preservação dos polinizadores”, destacou o chefe da pasta.

Já para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Deborah Raffoul Ishi, a terceira edição do workshop evidencia o impacto positivo da iniciativa junto à população. “Em edições anteriores, o workshop já beneficiou diversos suzanenses, agora chegou a vez de novos participantes terem a oportunidade de aprender e se capacitar por meio dessa formação. Relançar o workshop é ampliar o alcance do conhecimento e formar ainda mais moradores da nossa cidade”, ressaltou.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no bairro Jardim Imperador. Por sua vez, o Saspe fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.