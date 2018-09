Viveiro Municipal ficará aberto ao público todos os dias

Os suzanenses e moradores da região do Alto Tietê poderão visitar o Viveiro Municipal Tomoe Uemura também aos finais de semana. O expediente será das 8 às 17 horas, de segunda-feira a domingo. No local, serão oferecidas visitas monitoradas, doação de mudas e plantas, além de ser aberto a ensaios fotográficos.

Além da ampliação do horário de atendimento, outra novidade é o Jardim Oriental, que está sendo instalado pela própria equipe, em frente à administração do viveiro. Com uma árvore cerejeira doada e um lago com pedras e peixes, o espaço será uma das principais paradas para foto, conforme explica o diretor de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza.

“Nosso trabalho teve início na semana passada e estamos finalizando os últimos detalhes. A cerejeira, que também está em nosso Jardim Oriental, foi doada por um munícipe. Realizamos todos os procedimentos para não danificar a árvore e conseguimos fazer o ‘transplante’ (técnica permite remover árvores de um terreno e replantá-las em outro local) com sucesso”, explicou Souza.

A criação do Lago Oriental faz parte da programação da Semana do Dia da Árvore, que é celebrado oficialmente em 21 de setembro. O Viveiro Municipal, inclusive, promoveu nesta terça-feira (18) a requalificação do jardim e a implantação de uma horta na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Já na quarta-feira (19), 150 alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi) Suzano vão participar de uma visita monitorada às 8h30, 9h30 e 10h30. Entre as atividades previstas estão a apresentação do local, explicações sobre o cultivo das plantas, apresentação de um vídeo pedagógico sobre a importância da preservação da natureza, além do projeto de arborização participativa, com o plantio de mudas de árvores no Parque Max Feffer.

Entre quarta e quinta-feira (20) as equipes do Viveiro Municipal estarão na Escola Municipal (EM) Professor Paulo Henrique Barreiros, no Jardim Samambaia, para implantação de uma horta e de um jardim com pneus e do plantio de 30 árvores. Uma horta também será colocada no Centro de Esportes e Artes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul.

Para sexta-feira (21), quando se celebra o Dia da Árvore, a Diretoria de Praças, Parques e Jardins vai plantar cinco cerejeiras na Praça Sol Nascente e mais três no Parque Max Feffer, também recebidas por meio de doação.

Localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, o Viveiro Municipal dispõe de uma estufa, que abriga mudas de árvores frutíferas e nativas, plantas e flores ornamentais; de um minhocário para compostagem; e de hortas com mudas produzidas no próprio local. Todos os ambientes são abertos ao público, sem restrição de idade.