Viveiro Municipal oferece novas capacitações até dezembro

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura de Suzano vai promover ainda este ano mais três atividades abertas ao público. São eles: a 2ª edição do curso de Jardinagem na Prática, em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a 2ª oficina de Cultivo de Orquídeas e o workshop sobre Abelhas e Agrotóxico. Os dois últimos já estão com as inscrições abertas.

No dia 29 de novembro (quinta-feira), será realizado o workshop sobre Abelhas e Agrotóxico. Este evento ocorrerá em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), no período da manhã, das 9 às 12 horas. Para a inscrição é necessário levar um quilo de alimento, que será destinado às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Não há limite de vagas.

Já para participar da 2ª formação sobre Cultivo de Orquídeas, a inscrição é um brinquedo novo. Por solicitação da população, a oficina será realizada em 1º de dezembro (sábado), das 9 às 12 horas. A aula será ministrada por um dos maiores especialistas de cultivo de orquídea do Brasil, Masuji Kayasima. Para esta oportunidade há cem vagas.

Além desses, haverá ainda a 2ª edição do curso profissionalizante de Jardinagem na Prática, promovido em parceria com o Saspe e ministrado pelo diretor de Praças, Parques e Jardins de Suzano, Márcio Alexandre de Souza. Ao todo serão seis aulas, oferecidas às terças e quintas-feiras, com início no dia 27 de novembro (terça-feira) e término em 13 de dezembro (quinta-feira).

Para este curso há 20 vagas. As inscrições serão feitas em quatro datas: 21, 22, 23 e 26 de novembro, mas na sede do Saspe. Para participar é necessário ter 18 anos e residir em Suzano. Ao final, os alunos receberão certificados de conclusão e estarão aptos a trabalhar na área.

“Como houve muita procura na primeira edição, realizada em agosto, estamos estudando a possibilidade de oferecer o curso também aos sábados a partir do ano que vem. Essas aulas teriam uma carga horária maior com o objetivo de poder atender as pessoas que querem participar e não podem em dia de semana”, informou a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

As inscrições para as duas primeiras atividades devem ser realizadas pessoalmente no Viveiro Municipal, que está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Apenas para o curso de Jardinagem na Prática os interessados devem procurar a sede do Saspe, na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. É necessário apresentar um comprovante de residência e um documento original com foto. Todas as três capacitações serão realizadas no próprio Viveiro Municipal.