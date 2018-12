Viveiro Municipal recebe 12 mil visitantes e cultiva 20 mil mudas em 2018

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura foi inaugurado pela Prefeitura de Suzano em 8 de abril e, desde então, tornou-se referência para a região quando o assunto é meio ambiente. De acordo com o diretor de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, o local recebeu, em média, 50 visitantes por dia durante os oito meses de funcionamento, totalizando cerca de 12 mil pessoas.

Além disso, o local desenvolveu mais de dez atividades voltadas à jardinagem e à conscientização ambiental, como a oficina de Cultivo de Orquídeas e o workshop sobre Apicultura e Agrotóxicos. Entretanto, para Souza, o trabalho que mais se destacou foi o curso gratuito de Jardinagem na Prática, oferecido em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Sociais (Saspe), que formou sua segunda turma recentemente.

Ainda segundo o diretor, a criação do Viveiro Municipal foi uma conquista para Suzano, uma vez que lá se promove preservação do meio ambiente e serviços de arborização para a população. “Com o apoio dos munícipes, foi possível realizar diversas ações voltadas à revitalização urbana, o que resgatou um pouco da autoestima dos suzanenses em relação à estética da cidade”, explicou.

Como forma de reforçar o projeto “Suzano Mais Bonita”, o Viveiro Municipal cultivou cerca de 20 mil mudas de árvores e flores ao longo de 2018, sendo metade doada por produtores rurais da cidade. A previsão para o ano que vem é de que esse número seja maior, uma vez que o objetivo é intensificar a atuação do local.

“Nós pretendemos levar a ideia do Viveiro Municipal para mais bairros da cidade, visando recuperar e preservar as áreas públicas da cidade”, disse Souza.

Aqueles que desejam conhecer o trabalho desenvolvido, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica localizado no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Quem tiver interesse em adquirir as mudas, basta ir até o endereço e apresentar um documento original com foto e um comprovante de residência. Para mais informações, o telefone para contato é o (11) 4749-3943.