Viveiro Municipal recebe apresentação natalina neste domingo

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura recebe no próximo domingo (22) mais uma ação especial, desta vez voltada ao tema natalino. A partir das 14 horas, os visitantes poderão conferir a apresentação musical do grupo Aprisco Play, que promete canções temáticas usando instrumentos de cordas tradicionais, como lira, kanteles e violino, e coral. O grupo ainda vai proporcionar um momento de performance participativa junto aos frequentadores do espaço.



A atividade é inédita no local e deve promover uma experiência musical única. O assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pelo Viveiro Municipal e pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, pontuou que o grupo realiza apresentações itinerantes. “São integrantes do Brasil e da Alemanha. Desta vez em Suzano, a performance gratuita será especial para o público, que terá oportunidade de conhecer os instrumentos, tocar e realmente fazer parte da música”, explicou.



O show vai começar às 14 horas, com previsão de duas horas e meia de duração. Souza relembrou ainda o sucesso das atividades promovidas pelo Viveiro Municipal anteriormente. “A participação dos frequentes é assídua. Para o próximo mês, em janeiro, preparamos uma programação especial que em breve será divulgada”, antecipou. Neste ano, o espaço recebeu diversos cursos voltados à jardinagem, educação ambiental e parcerias para encontros de meditação, Reiki e auriculoacupuntura, além da inauguração do Play Pet, anexo ao local.

Horários

Durante as festas de fim de ano, o funcionamento será interrompido em algumas datas. De acordo com a administração, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Play Pet estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro (terças e quartas-feiras). O endereço é avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Outras informações pelo telefone (11) 4749-3943.