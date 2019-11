Viveiro Municipal terá ambulatório de Reiki e Auriculoacupuntura

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura vai oferecer neste sábado (23) um ambulatório gratuito de Reiki e Auriculoacupuntura, em parceria com o Espaço Zen Suzano – Acupuntura Tradicional Chinesa. Será das 9 às 17 horas, na sala de Educação Ambiental.

Para participar não é necessário agendar horário, basta comparecer ao local munido de um documento de identidade com foto. “A iniciativa tem como objetivo proporcionar ao usuário do Viveiro Municipal uma sessão de cada umas dessas terapias que proporcionam bem-estar e combinam tão bem com o nosso ambiente”, disse o diretor de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, responsável pela unidade.

O Reiki é uma forma de terapia baseada na canalização da energia universal através da imposição de mãos, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio energético vital de quem o recebe e, assim, restaurar o estado natural, eliminar doenças e promover saúde.

Já a Auriculoacupuntura é uma técnica de diagnóstico e tratamento da Medicina Tradicional Chinesa. Ela é baseada em estímulos na orelha por meio de inserção de agulhas para promoção, manutenção e recuperação da saúde física e mental. Também podem ser utilizados ouro, prata, sementes ou cristal, ficando no período máximo de sete dias.