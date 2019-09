Viveiro Municipal Tome Uemura ganha sala de Educação Ambiental

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura ganhou uma sala de Educação Ambiental. O novo espaço tem capacidade para receber 40 alunos e foi construído a partir de materiais recicláveis. A entrega foi realizada na tarde desta sexta-feira (6) pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, com a participação dos estudantes da Escola Municipal Neyde Pião Vidal, do Parque Buenos Aires.

De acordo com o responsável pelo Viveiro Municipal, o assistente estratégico Márcio Alexandre de Souza, a sala foi feita em 30 dias com mão de obra própria da prefeitura. Ao todo, foram realizadas quatro etapas: colocação de estrutura metálica, com aço reciclável; fundação direta para o contrapiso; e construção das paredes de vedação com 4 mil garrafas pet, sendo metade doada pelo Fundo Social de Solidariedade a partir do projeto Troca do Bem e o restante recolhido pela própria unidade.

Por fim, a conclusão do processo foi com pintura, inserção de carpete e criação de jardim vertical, com um deck feito de madeira de reflorescimento e com nove espécies de plantas, como antúrio, samambaia, aspargo e renda portuguesa. Em seguida, foram colocados os móveis, com carteiras, mesa e retroprojetor.

“Nosso objetivo é discutir questões de educação ambiental com os suzanenses. Atualmente, já promovemos atividades com as crianças e nossa meta é ampliar aos adultos e à melhor idade. Inclusive, esta sala já vai ser usada neste sábado (7) para o curso ‘Cultivo de Orquídeas’. Para o próximo mês, nossa expectativa é ofertar outros cursos de jardinagem vertical e de cuidados com abelhas, por exemplo”, explicou Souza.

Para o prefeito, o trabalho desempenhado no Viveiro Municipal visa resgatar o título de Suzano como Cidade das Flores. “Este é mais um espaço que vem a somar com nossos trabalhos de preservação do meio ambiente e de zeladoria pela cidade, com a criação de praças, jardins e hortas comunitárias. Por aqui também vamos promover muitos cursos e workshops. Agradeço o Márcio Alexandre pelo trabalho e parabenizo a sua equipe do pela realização de mais um projeto para a cidade”, destacou Ashiuchi.

Lançamento

Durante o lançamento da sala ambiental, que também foi acompanhada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, e pelo secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, os alunos do G4 e G5 da Escola Municipal Neyde Pião Vidal, do Parque Buenos Aires, participaram de uma atividade especial, com a execução de uma animação sobre cuidados com a natureza.

Logo após, sob monitoria do diretor Matheus Rodrigo de Souza Aguiar e do coordenador pedagógico Israel Lyrio, as crianças realizaram uma visita a todos os ambientes do local, como o jardim, com lago e passarela; a estufa para produção de mudas e canteiro para flores; área de cultivo de mudas ornamentais; e um pomar comunitário, que abriga 16 espécies de árvores frutíferas.

Aqueles que desejam conhecer o trabalho desenvolvido, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica localizado no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Quem tiver interesse em adquirir as mudas, basta ir até o endereço qualquer dia da semana, de segunda-feira a domingo, das 8 às 17 horas, e apresentar um documento original com foto e um comprovante de residência. Para mais informações, o telefone para contato é o (11) 4749-3943.