Viveiro Municipal Tomoe Uemura abre inscrições para três cursos

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está com inscrições abertas para três cursos: “Cultivo de Orquídeas”, “Bonsai – Mini-Árvores” e “Hortas em Pequenos Espaços”. Ao todo são 120 vagas. Podem participar moradores de Suzano com idade mínima de 18 anos.

O curso “Cultivo de Orquídeas” tem 60 vagas e será realizado em 7 de setembro (sábado), das 8h30 às 12h30. O professor será o produtor Masuji Kayasima, do Paraíso das Microorquídeas, localizado em Mogi das Cruzes. Neste dia, se o participante possuir alguma orquídea doente, pode levar para receber orientações do especialista.

Já em 14 de setembro (sábado), será a vez do curso de “Bonsai-Mini-Árvores”, das 14 às 16 horas. Estão disponíveis 30 vagas e o aluno deve levar alicate de corte de arame. O Viveiro Municipal irá disponibilizar tuias e arames fino e grosso para amarração. O orientador será Marcos Hideo.

A capacitação “Hortas em Pequenos Espaços” será ministrado no dia 21 de setembro (sábado), das 8h30 às 12h30. Para este curso há 30 vagas e é necessário levar duas garrafas pet de dois litros. O Viveiro Municipal ficará responsável pela terra adubada, mudas de hortaliças e jornal. O professor será o Fernando Claret, que faz parte do corpo docente da Universidade Mogi das Cruzes (UMC).

Para participar, a inscrição deve ser feita antecipadamente no próprio Viveiro Municipal, que está localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. O interessado deve apresentar documento pessoal com foto e comprovante de residência, além de cinco quilos de ração para cães ou gatos.

“A doação será destinada ao projeto ‘Tigela Cheia’, do Fundo Social de Solidariedade, e também irá colaborar para o ‘Mercadinho do Bem’, que é voltado às causas ambiental, educacional e social. Essas trocas sempre funcionam muito bem e estamos aqui para ajudar e fazer o bem ao próximo”, detalha a primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi.