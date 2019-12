Viveiro Municipal vai realizar vivência de meditação no próximo domingo

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura vai realizar no próximo domingo (15) o evento gratuito “Banho de Parque”, uma vivência de meditação integrada à natureza. Para participar, não é necessário fazer qualquer inscrição prévia, basta comparecer ao local a partir das 8 horas. A atividade terá à frente como facilitadora a bióloga e professora de yoga Natália Frutuoso.

“A vivência é inspirada na técnica japonesa ‘banho de floresta’, que traz benefícios comprovados para a saúde e o bem-estar de quem pratica. Pesquisas mostram que o contato com a natureza reduz o nível de hormônio que causa o estresse, diminui a depressão, aumenta a imunidade, equilibra a pressão arterial e tranquiliza a mente”, disse o assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pelo Viveiro Municipal e pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins.

Esta é a segunda atividade relacionada a práticas alternativas de saúde promovidas na unidade. No dia 23 de novembro foi realizado o ambulatório gratuito de Reiki e Auriculoaupuntura, o primeiro de canalização de energia através da imposição de mãos e o segundo baseado em estímulos na orelha por meio de inserção de agulhas, ambos com a finalidade de também incentivar o bem-estar e a mudança de comportamento no dia a dia.

Outras informações sobre o “Banho de Parque”, que ocorrerá das 8 às 10 horas, podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.