Viveiro promove plantio em escolas do Jardim Europa

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura promoveu nesta quinta-feira (21/09) o plantio de mudas de hortaliças e árvores frutíferas do projeto “Horta e Pomar na Escola” nas unidades municipais Sérgio Simão e Professora Marisa Barboza Faria, ambas situadas no Jardim Europa, região norte do município.

ATIVIDADE

A atividade, que ocorreu em razão ao Dia da Árvore, celebrado na mesma data, também prevê a colheita e eventual consumo por parte das crianças contempladas e suas famílias.

Ao longo da iniciativa, as escolas receberam o diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, e o vereador Márcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, responsável por destinar uma emenda impositiva para implementação dos pomares em escolas da rede municipal. Além disso, o projeto visa proporcionar aos estudantes um contato maior com a natureza, de modo em que eles desenvolvam o hábito de consumir alimentos saudáveis.

INICIATIVA

Marcio Malt destacou que a iniciativa segue garantindo bons frutos e oportuniza aos alunos o contato direto com a produção e a colheita de alimentos.

ENVOLVIMENTO

“Fico muito feliz em presenciar um envolvimento tão grande dos alunos nesta iniciativa especial. Este é um movimento que garante um aprendizado prático e cria situações reais e diversificadas, por isso, é necessário que as crianças tenham contato direto com a natureza, aprendendo sobre seu imenso valor e, principalmente, desenvolvendo noções de educação ambiental”, disse o parlamentar.

GESTORA

Por sua vez, a gestora do Viveiro Municipal e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, ressaltou que o projeto também visa à segurança alimentar. “Muitas outras escolas já passaram por este mesmo processo, inclusive já realizaram a colheita das verduras plantadas. Ficamos extremamente satisfeitos em proporcionar aos alunos a chance de uma alimentação mais correta e balanceada. Agradeço ao vereador Marcio e demais equipes envolvidas pelo apoio”, afirmou.