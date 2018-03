Vivian Alexandrina comanda a Força Tática do 35º Batalhão

No Dia Internacional da Mulher, a comandante da Força Tática do 35º Batalhão da PM, tenente Vivian Alexandrina de Godói Oliveira, de 34 anos, contou que o público feminino vem enfrentando um grande desafio ao longo dos últimos anos: administrar o tempo. Algo que tem faz as mulheres se destacarem, mas também se torna o principal obstáculo na vida profissional. "Acredito que dividir o tempo entre família e compromisso profissional é uma das tarefas mais difíceis para a mulher", ressaltou. Atualmente, ela comanda cerca de 50 policiais por turno de serviço no 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), coordenando e apoiando em diferentes tipos de ocorrências.

Ela é a única mulher que trabalha Operacionalmente na Força Tática e a primeira mulher a comandar um Pelotão de Força Tática no 35º Batalhão.

De acordo com ela, além da mulher buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, tende também passar por outros desafios. "Percebo também que na sociedade e dados estáticos comprovam isso, a mulher não tem uma valorização igual ao dos homens. Espero para o futuro que cada vez mais a população feminina conquiste seu espaço por meio de dedicação e profissionalismo, se superando cada vez mais".

Histórico

Vivian ingressou na Polícia Militar (PM) em 2004, como soldado temporário. Em 2005, passou no concurso para soldado efetivo e em 2008 foi promovida a cabo. Dois anos depois, entrou para a Academia do Barro Branco, onde foi declarada aspirante oficial em 2013. No histórico, ela trabalhou no 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior, como aspirante, e como tenente exerceu no 32º BPM/M. Hoje, comanda um Pelotão de Força Tática no 35º Batalhão.

"Embora a Polícia Militar seja composta, em sua maioria, por efetivo masculino, com disciplina e dedicação, todos podem conquistar seu espaço e reconhecimento. A mulher é tratada com igualdade, mas respeitando as diferenças", enfatizou.