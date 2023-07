Vivian Turcato: dos jornais diários para a Comunicação da Câmara

A jornalista Vivian Turcato, diretora de Comunicação da Câmara de Suzano, conta nesta entrevista à Página ‘Circuito Alto Tietê’ um pouco da sua experiência de mais de 20 anos na profissão, suas passagens pelas redações dos jornais impressos, e a atuação e projetos na Comunicação do Poder Legislativo municipal.

DS: Quando iniciou sua carreira? Onde é formada?

Vivian: Minha história com o jornalismo começou na minha infância. Meu pai era leitor assíduo de jornais. Todos os domingos eu esperava ansiosamente a chegada dele com um Estadinho (suplemento do jornal O Estadão direcionado para o público infantil que foi lançado em 1987). Em 2002, passei no vestibular para Jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi e no ano seguinte já comecei a estagiar na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Suzano. Até então, meu interesse era ser especialista em jornalismo esportivo.

DS: Em quais jornais já trabalhou?

Vivian: Em 2004, fui convidada para ser estagiária no Correio do Alto Tietê (grupo Mogi News). Foi quando o jornalismo político entrou para a minha vida. No ano seguinte, quando o jornal encerrou as atividades fui estagiar no Diário de Suzano. Depois, me formei e trabalhei por alguns anos em uma agência de comunicação em São Paulo. Nesse meio tempo tive a Anita, minha filha, e voltei a trabalhar em 2010, como repórter no DAT. Trabalhei com profissionais excelentes em todos estes jornais.

DS: Você se especializou e fez vários cursos. Um deles foi o de pós-graduação em marketing político e Propaganda Eleitoral pela USP. De que forma esses cursos ajudaram no seu trabalho?

Vivian: Chacrinha falava que "quem não se comunica, se trumbica". Eu acredito que quem não se especializa, para no tempo. Ter um MBA com a chancela da ECA/USP foi um desafio.

DS: Você deixou as redações de jornais para atuar na Câmara de Suzano. Como foi essa mudança?

Vivian: Foi em 2016, após aprovação no concurso público feito pelo Legislativo. Quando eu converso com estudantes de Jornalismo, falo sobre a importância de trabalhar num jornal impresso diário. Ele te prepara para qualquer cargo/vaga na nossa área. Então, a adaptação na Câmara não foi muito difícil, porque quem vem do jornal impresso diário sabe o que uma redação espera receber de informação de uma assessoria de imprensa, sabe como orientar alguém para falar com jornalistas. É a maior escola do Jornalismo.

DS: Como é trabalhar na Câmara de Suzano? Fale um pouco da importância do Poder Legislativo para uma cidade?

Vivian: O Legislativo de Suzano desempenha um papel fundamental na promoção e no desenvolvimento da cidade. É a base da democracia. Os vereadores são eleitos para serem a voz da população. Não há crescimento na cidade sem a participação direta da Câmara. É a Casa de Leis que aprova orçamento da prefeitura, autoriza parcerias com o governo estadual, libera remanejamento de verba, busca emendas com os deputados da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal.

DS: Quais mudanças ocorreram na Câmara após a comunicação ficar sob seu comando? Há boletins informativos, releases, atendimento à população e aos vereadores. Quais outros trabalhos se destacam? Como é o Podcast da Câmara?

Vivian: Tentamos sempre inovar. Em 2020, em parceria com o site "Unidos pela Saúde", a Câmara foi o primeiro órgão público da região que divulgou em suas redes sociais vídeos na Língua Brasileira de Sinais (Libras) com orientações sobre o combate ao coronavírus. Lançamos também no dia 8 de março deste ano, a cartilha "Direitos das Mulheres". O material online reúne as leis municipais que tratam de ações, atividades e políticas voltadas ao público feminino. Um dos trabalhos que, particularmente, mais gosto de desempenhar é a visita monitorada na Câmara. No ano passado, inauguramos a TV Câmara Suzano que tem como principal meta aumentar a transparência dos trabalhos do Legislativo e dos vereadores. O próximo projeto que deverá sair do papel é o Memorial Histórico e Cultural "Vereador e Professor Paulo Caldas", que foi criado por uma resolução de autoria do então vereador Walmir Pinto e que está sob a curadoria da Diretoria de Comunicação. Quero ressaltar que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido só acontece porque todos os presidentes que a Câmara teve de 2016 até hoje acreditaram no potencial da equipe e apoiaram as ações.

DS: O que gosta de fazer quando não está trabalhando na Câmara? Como concilia seu trabalho e o período que passa com a família?

Vivian: Não sou uma pessoa de festas ou baladas. Gosto de ficar em casa, assistindo séries ou lendo algum livro. Meu marido, minha filha e eu fazemos Crossfit. Então, o treino é também um lazer em família. Inclusive isso ajuda, e muito, a desconectar as preocupações do trabalho.