Volta na rede municipal das cidades será no dia 5 de fevereiro e reunirá 153 mil alunos

A volta às aulas dos alunos do Alto Tietê está marcada para o dia 5 de fevereiro e deve reunir mais de 153 mil crianças das redes municipais. Os dados são da secretaria de Educação.

Somente em Suzano o retorno está marcado para o dia 6 de fevereiro, uma terça-feira. Cerca de 28 mil alunos devem retornar para as 102 escolas da rede, sendo 74 direta e 28 conveniadas.

As demais cidades como Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Poá retornam no dia 5 de fevereiro.

Em Itaquá cerca de 39 mil alunos voltam para 114 instituições da rede municipal.

De Ferraz, 21 mil alunos devem se preparar para o retorno das aulas nas 50 unidades escolares.

Mogi das Cruzes tem 47,8 mil alunos que retornam para as 210 unidades escolares. A quantidade de alunos pode aumentar pois as matrículas ainda estão sendo realizadas.

Em Poá são aguardados 9.358 alunos, sendo 7.078 do Ensino Fundamental 1 e 2.280 do Ensino Fundamental 2. Além de 3.590 crianças matriculadas na creche e Educação Infantil. Totalizando 12.948 alunos. Guararema retorna às aulas no dia 14 de fevereiro. Cerca de 3,8 mil alunos retornam para 25 escolas.