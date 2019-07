Volume de chuvas das últimas 48h em Suzano supera média histórica do mês

A chegada de uma frente fria provocou chuva, de morada a forte, em várias partes no Estado de São Paulo. Em Suzano, por exemplo, o acumulado superou a média história para o mês de julho. Nas últimas 48 horas, da madrugada de quinta-feira a manhã desta sexta-feira, 5, as quatro estações pluviométricas da cidade registraram o acumulado de 108,35 milímetros. Para se ter ideia, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) previa cerca de 48,1 milímetros para toda a bacia do Alto Tietê.

Os índices analisados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais (Cemaden). O maior pico de chuvas foi registrado na estação do Jardim Lincoln, totalizando 113,9 milímetros. Seguido da estação Rio Tietê, localizado na região Norte, com 112 milímetros. As estações instaladas no Tabamarajoara e Jardim Amazonas registraram 106,2 e 101,4 milímetros, respectivamente.

A Defesa Civil de Suzano não registrou nenhuma ocorrência referente às chuvas recentes. Em nota, a administração municipal disse que agentes estão acompanhando todas áreas de risco previamente mapeadas e está realizando vistorias nos locais para garantir a segurança da comunidade. “Casos de quedas de muro, alagamentos, escorregamentos de terra, quedas de árvores e outros relacionados à chuva devem ser comunicados à Defesa Civil de Suzano, pelo telefone (11) 4748-5394”, disse o texto.

Apesar de superar a média histórica do mês em dois dias, a cidade, que ficou 28 dias sem chuvas, não deve receber mais nenhum outro forte temporal. A previsão para os próximos dias, principalmente no final de semana, é de frio, com temperaturas mínimas entre 4ºC e 6º C, durante hoje e amanhã, e máximas variando de 13ºC a 14ºC.

O clima só volta a ficar um pouco mais quente na segunda-feira, quando a estimativa é que os suzanenses enfrentem temperaturas entre 8ºC e 14ºC.

RESERVATÓRIOS

Segundo a Sabesp, os reservatórios da região computaram aumento do volume armazenado. O Sistema Alto Tietê (Spat) registrou, na última quarta-feira, 3, o acumulado de 95,2%. O volume abaixo na quinta, descendo para 95,1%. E subiu 1,5% atingindo 96,6%, segundo balanço divulgado ontem.