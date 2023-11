'Vou honrar a confiança e o carinho', afirma Paulo Pavione ao receber medalha na Câmara de Suzano

A entrega da medalha ‘Antônio Marques Figueira’ marcou, na noite desta sexta-feira (10), o reconhecimento ao trabalho do jornalista Paulo Pavione na Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano. Em solenidade recheada de emoção - e com plenário lotado de amigos, familiares, autoridades, profissionais de imprensa e equipe da Prefeitura - Pavione fez um discurso de agradecimento. “Fazia tempo que não me sentia tão acolhido, tão amado”, disse, acompanhado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), pela primeira-dama Larissa, pelo presidente do Legislativo Joaquim Rosa (PL), além dos secretários municipais, líderes de entidades de classe como o presidente da OAB, Fabricio Ciconi e da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Rodrigo Guarizo. Também estiveram presentes representantes do setor da educação e de prefeitos da região. O presidente da Assembleia Legislativa, Andre do Prado (PL), encaminhou uma mensagem parabenizando o homenageado. Após receber a medalha, o secretário afirmou: “Agradeço a minha família. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, à primeira-dama Larissa que acolheram um jovem sonhador”, disse. Ele também nomeou, em agradecimento, toda a equipe da Secop e destacou a parceria com as demais secretarias.

Pavione garantiu que tem “compromisso de trabalhar por uma Suzano, cada vez, melhor”. Destacou a responsabilidade de representar a administração com sua atuação na Secop. “Vou honrar, cada vez mais, essa confiança e carinho de todos”, concluiu.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também enalteceu a dedicação de Pavione.

“É uma pessoa dedicada de domingo a domingo. Já pisou em muito barro. Não importa o horário e o dia, é um profissional presente. A Casa de Leis reconhece essa dedicação, esse trabalho”, disse.

O prefeito lembrou que “por trás da medalha” há uma história de muito trabalho.

“O Paulinho faz diferença na vida das pessoas”, disse.

A homenagem foi concedida pelo vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG, e foi aprovada pelos demais parlamentares. “Ele (Pavione) tem se destacado como agente de transformação da cidade”, disse o vereador, acompanhado de outros parlamentares no plenário. O presidente da Câmara também parabenizou o secretário e destacou o merecimento para a homenagem.

HISTÓRICO

Paulo Pavione Miyanishi nasceu em Suzano há 28 anos. Formou-se jornalista pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom) e iniciou sua carreira estagiando como analista de mídias sociais.

Foi repórter nos jornais O Diário de Ferraz e Cenário Notícias. Por um ano e meio, atuou na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Também estagiou como assessor de imprensa do Instituto Butantan, em São Paulo, e esteve à frente do setor de Comunicação da Editora Alpem/Mepla.

Desde janeiro de 2017 atua na Comunicação da Prefeitura de Suzano, tornando-se o titular da pasta em 2022.