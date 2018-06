‘Vou me dedicar sempre pelo melhor’, diz Larissa após Título de Cidadã Suzanense

A primeira-dama Larissa Ashiuchi fez agradecimentos nas redes sociais e prometeu se dedicar ainda mais no trabalho social realizado na cidade. “Suzano, obrigada por me adotar como filha. Saiba que amo estar aqui e vou me dedicar sempre pelo melhor!”, disse Larissa. Na noite de quinta-feira (28), a Câmara ficou lotado na sessão solene de entrega de Título de Cidadã Suzanense à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano. O evento contou com a presença de parentes, amigos e parceiros de trabalho da homenageada.

Autora do decreto legislativo que concede a honraria, a vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul, disse estar orgulhosa pela homenageada. "Suzano nunca teve em sua história uma primeira-dama tão atuante", justificou.

O presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, ressaltou que o trabalho desenvolvido por Larissa no município é um exemplo para a luta das mulheres por igualdade. Também estavam presentes à sessão solene os vereadores Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van; André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola; Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia; Joaquim Rosa (PR); José Izaqueu Rangel (PSDB); José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa; e Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans. O deputado federal Márcio Alvino (PR) e o deputado estadual André do Prado (PR) também participaram do evento.

Marido da homenageada, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), apresentou números que destacam o trabalho realizado pelo Fundo Social e o Saspe em diversos projetos, como a Campanha do Agasalho e o Programa Boa Visão. "Tivemos grandes primeiras-damas em Suzano, pessoas admiráveis, mas a Larissa se tornou uma pessoa inspiradora, uma pessoa que toca no coração de todos", afirmou.

Larissa Ashiuchi disse estar muito agradecida pela honraria concedida pela Câmara de Suzano. Destacou a parceria de todos os colegas de trabalho e se emocionou ao falar dos pais. Há 13 anos no município, Larissa disse encarar sua atuação no Fundo Social e no Saspe como uma "missão". Nesses 18 meses na Prefeitura, conseguimos fazer ações, projetos e cursos. Estamos atingindo todos os cantinhos de Suzano". A homenageada foi aplaudida de pé pelo público presente.