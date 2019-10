Walmir e Mauro Vaz anunciam preparativos do PDT para as eleições

O vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto assumiu a presidência do PDT e, ao lado do vice-presidente do partido Mauro Vaz, está organizando a sigla para as próximas eleições.

Em entrevista ao DS, Walmir afirmou que não vê como contradição ser filiado a um partido com posições política diferentes à de Rodrigo Ashiuchi, que é do PL. Ele afirma que "o governo não é de um único partido, pois o Marcelo Candido também apoiou a eleição de Ashiuchi".

Sobre as eleições municipais do ano que vem, Walmir Pinto acredita ser cedo para dizer algo sobre uma candidatura única do PDT. "Ainda é muito cedo para falar algo. Estamos em um processo de conclusão de muitos trabalhos. A atual administração realiza muito trabalhos positivos, temos feitos muitos serviços. Então, hoje lutamos para garantir a reeleição do atual prefeito", disse Walmir.

Ele reitera que apenas boa vontade não define acordo político. "Claro que apenas ter um bom entrosamento e trabalhar bem não é sinônimo de que vamos continuar juntos. Há uma série de outras questões, como decisões políticas", explicou.

Sobre as recentes críticas de José Alves Pinheiro Neto, o Netinho do Sindicato, sobre a administração municipal, Walmir diz que "é normal acontecer discordâncias".

Sobre a aproximação do deputado estadual Estevam Galvão (DEM) com Ashiuchi, Walmir diz que o prefeito está certo e é papel dele aceitar a ajuda.

"É normal, o que for bom para o município ele tem que aceitar. Claro que se vier a ter segundas intenções, ai não é correto", disse.

Ele completa, afirmando que "quem está mais perdido é o deputado, que não pode se candidatar e não sabe quem colocar para concorrer, então fica nessa", completou Walmir.

Pronto Socorro

Mauro Vaz, diretor do PS de Suzano, comentou o local atende 20 mil pessoas por mês, e vai entrar em reforma no próximo dia 14.

"Vamos ampliar o espaço para atendimento. Uma expansão de 40% do tamanho da parte física. Tudo através de emendas impositivas".

Sobre sua atuação à frente da vigilância sanitária de Suzano, ele diz que pretende realizar cursos para explicar sobre a retirada dos canudos dos comércios.

"A retirada é obrigatório a partir de janeiro, mas queremos dar algumas orientações para os comerciantes sobre isso. Acredito que os clientes que vão reclamar mais, os comerciantes estão bem receptivos", explicou Mauro.

Interino

Como prefeito interino, devido a viagem de Rodrigo Ashiuchi para a China, Walmir explica que muitas coisas estão encaminhadas para acontecerem nesses próximos dias, e não terá muitos segredos.

"Muitas obras estão em andamento, o que vamos fazer é dar atenção para eventuais problemas com essas obras.

O que espero é não ocorrer algo como quando o Rodrigo viajou para Brasília e no dia seguinte aconteceu a tragédia da Raul Brasil", explicou.