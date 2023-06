Walmir oficializa filiação no PV e prepara partido para as eleições

Walmir Pinto é um dos nomes para ser candidato a prefeito de Suzano no ano que vem.

Sobre isso, o novo filiado e presidente do PV na cidade, não descartou, mas também não confirmou.

“Eu vim para o PV para organizar o partido. Ainda tenho tempo para discutir a eleição. É claro que eu a frente da federação, vamos compor uma bancada forte e progressista”, afirmou.

Mas Walmir reforçou que o objetivo principal é formar uma bancada progressista forte na Câmara, que segundo disse, não existe há muito tempo.

Questionado sobre porque foi para o PV, Walmir falou na força do partido, e destacou também o relevância que terá dentro da sigla.

“O PV me ofereceu mais autonomia para trabalhar. Sou presidente do partido na cidade, e vamos batalhar para fortalecer a sigla em 2024”, disse.

Sobre uma união com o PT, Walmir quer conversar antes de tomar uma decisão.

“Tudo é possível na político. Queremos construir, não só o PV, mas a federação. Quem define a política, principalmente, é o povo, então vamos esperar o contexto da federação, dos partidos de esquerda para definir algo”, concluiu.

No palco, após ser chamado, Walmir lembrou a importância nacional do PV para com os povos originários. Ele falou também na defesa da Sabesp e de Suzano.

“O PV tem uma responsabilidade muito grande no País, em defesa dos povos originários, que não estão aqui a partir de 1988. Temos compromisso com a não privatização da Sabesp. Reforço também a defesa de políticas públicas para Suzano”, disse.

Walmir finalizou dizendo que “quer estar com gente que constrói a cidade”.

“Vamos juntos construir Suzano e um País melhor”.

Outras autoridades

Estiveram presentes autoridades de destaque no cenário político regional e nacional.

O presidente nacional do PV, José Luiz Penna, falou que quer a candidatura de Walmir para prefeito. E reforçou a relevância que a cidade terá.

“Obviamente temos o interesse de que Walmir seja candidato a prefeito. E com a filiação dele, o PV ganhará destaque no cenário regional e estadual”, disse.

O ex-deputado federal, ex-candidato a presidente, Eduardo Jorge, também esteve presente na solenidade.

Eduardo Jorge destacou a importância do partido no País, que “mesmo pequeno, tem muitas responsabilidades”.

“As causas ambientais que o PV assume são de importância mundial. Muitos países assumem esse compromisso. O PV, mesmo sendo um partido pequeno, carrega uma grande responsabilidade”, finalizou.

Também acompanharam a oficialização da posse, e discursaram: Fabiano, vice-presidente estadual do PT; Alencar Santana, deputado federal; Romildo Campelo, político; Valterson Mengali, presidente do PT de Suzano; Arlindo Chinaglia, deputado federal; e por vídeo, Suplicy mandou vídeo parabenizando.

O vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto, oficializou sua candidatura ao Partido Verde (PV) nesta sexta-feira em evento no Bunkyo e anunciou que o objetivo é preparar a sigla para as eleições de 2024.