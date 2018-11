Walmir Pinto anuncia ‘Cine Teatro’ e Centro de Memória em Suzano

A Prefeitura de Suzano vai inaugurar um "Cine Teatro" no plenário da antiga Câmara Municipal. A expectativa é que o espaço, com capacidade de 100 lugares, seja aberto em dezembro. As informações foram divulgadas ontem à tarde pelo vice-prefeito e ex-secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, em participação no "DS Entrevista". Além disso, ele destacou que um projeto para a construção de um Centro de Memória também está sendo elaborado.

O "Cine Teatro" é um projeto de Walmir Pinto na época em que era vereador da cidade. Segundo ele, o espaço atenderá diferentes atividades relacionadas à cultura, principalmente, as áreas de cinema e de teatro. "Estamos finalizando o processo. Acredito que até dezembro seja inaugurado. Um espaço bacana, com 100 lugares, e que terá toda modernidade como iluminação, som, telão, entre outros aparelhos necessários para realizar as atividades culturais", explicou. Walmir também adiantou que o "Cine Teatro" terá o nome da suzanense Wilma Bentivegna, uma das primeiras cantoras de rádio do País. Ela faleceu em julho de 2015, aos 85 anos, e essa será uma homenagem da Secretaria de Cultura.

Em relação ao Centro de Memória, Walmir disse que será criado no último prédio antigo de Suzano, localizado na Rua Campo Salles, que era de propriedade de Antônio Marques Figueira - um dos primeiros moradores do município. O projeto está sendo elaborado. Contudo, já se sabe que contará com exposições e documentos antigos da cidade, além de oferecer atividades culturais, como por exemplo, o projeto "Memória Viva".

"A Cultura respira novos ares e dará muito orgulho. O Centro de Memória ficará em um casarão de arquitetura antiga, mas que receberá toda estrutura necessária", contou.

Exposição de livro

Questionado sobre o projeto de uma exposição de livro que realizou quando era secretário de Cultura, Walmir Pinto afirmou que pretende colocá-lo em prática de novo. "Vira e mexe, se discute internamente e as próprias pessoas me cobram desse projeto. Na época, fizemos um salão bastante interessante, com presença de artistas, palestras, exposições de livros, entre outros. Agora, o momento é outro. Já dialoguei com o secretário de Educação, Leandro Bassini, que está estudando o que podemos fazer para retornar essa exposição. Poderia ser realizada até mesmo dentro da Arena Suzano, recente inaugurada, pois é grande e não precisaríamos montar toda uma estrutura, como fizemos antigamente. Mas a prioridade da educação agora é com as salas de aula e a entrega do uniforme para o próximo ano", completou.