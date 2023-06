Walmir Pinto oficializa filiação ao Partido Verde

O prefeito interino de Suzano, Walmir Pinto, oficializa nesta sexta-feira (02/06) sua filiação ao Partido Verde (PV), em um ato que ocorrerá no salão 2 da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, a partir das 18h30. Com essa ação, o também secretário municipal de Cultura passa a compor a Federação Brasil da Esperança, que é formada ainda pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Já confirmaram presença o deputado federal Rui Falcão, que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e que recebeu uma votação expressiva dos suzanenses no pleito de 2022; e o presidente nacional do PV, José Luís Penna. Os congressistas da Federação por São Paulo, Alencar Santana e Arlindo Chinaglia; e o secretário estadual de Comunicação do PV, Romildo Campello, deverão comparecer na atividade.

Durante o ato ocorrerá a filiação de outras lideranças importantes da cidade, como presidentes de associações de bairros, sindicalistas e agentes políticos. Walmir Pinto entrou no PV em março deste ano a convite das direções nacional e estadual da legenda, com o desafio de fortalecer a sigla em Suzano e na região.

"Com a Federação Brasil da Esperança, o PV assumiu papel importante na reconstrução do nosso país. Com isso, vem o desafio de retomar o protagonismo do partido na cidade”, afirma o prefeito interino de Suzano.

Para o presidente nacional do PV, a entrada de Walmir para o partido marca um novo começo da sigla no município. “Walmir tem uma história de militância. É notório o trabalho que ele desempenha como gestor público. O ingresso dele em nosso partido marca o recomeço do PV em Suzano, que por muitos anos teve destaque e força no cenário político. Confio que Walmir e o time que o acompanha farão diferença”, destaca José Luís Penna.

Trajetória

Walmir Pinto é jornalista e ator de formação. Desde a década de 1980, é um agente político atuante em Suzano. De 2005 a 2012, foi secretário de Cultura do município durante o governo do PT, recebendo diversos prêmios devido ao trabalho que desempenhou. Em 2012, foi um dos vereadores mais votados da cidade. Em 2016 foi eleito vice-prefeito de Suzano na chapa com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e reeleito em 2020 com mais de 89% dos votos.