Walmir Pinto vistoria obras em andamento na Região Norte

O prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, fez nesta segunda-feira, 10, uma série de vistorias em obras que serão entregues entre o final desta semana e a primeira quinzena de julho. As visitas foram realizadas no Jardim Revista e no Jardim São José, na região norte da cidade.

PRIMEIRA DAS INSPEÇÕES

A primeira das inspeções foi realizada no Centro Dia do Idoso (Rua Tito Prates, 492 – Cidade Boa Vista) com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, e a equipe da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

A unidade deve ser inaugurada em 13 de julho e terá capacidade de atender até 50 pessoas com mais de 65 anos em sua primeira etapa, oferecendo atividades voltadas ao lazer e à melhoria da qualidade de vida. A obra, que está cumprida em mais de 90% do cronograma, se encontra nas fases de adequações dos sistemas hidráulico e elétrico e de pintura, e ainda aguarda a chegada do mobiliário.

EQUIPAMENTO

O equipamento contou com um investimento total de R$ 893,9 mil, com repasse de R$ 500 mil do governo do Estado.