Wellington lança candidatura à reeleição da OAB com chapa ‘Unidos pela Ordem’

O atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Wellington Santos, que disputa a reeleição do cargo, anunciou sua candidatura na manhã desta sexta-feira (9) durante o café da manhã de lançamento. Acompanhado dos integrantes da chapa "Unidos pela Ordem", elencou as principais prioridades para o novo mandato.

"Se eleito, quero continuar com o trabalho que vínhamos realizando nesses últimos três anos. Pretendo dar prioridade à capacitação dos advogados, aprimorar o projeto 'OAB vai a Escola' e criar o projeto 'OAB vai aos Bairros'. Esse trabalho é um case de sucesso em outras subseções e com apoio do Alto Tietê inteiro, tenho certeza que a gente vai conseguir implantar por aqui também e assim, tornar a OAB mais próxima do município", conta Santos.

A chapa é formada por Fabrício Ciconi Tsutsui, como vice-presidente; Edilson Ferraz da Silva como secretário geral; Maria Aparecida Mesquita como secretária adjunta e Fernanda dos Santos Siqueira como tesoureira.

Na entidade, Santos já foi vice-presidente na gestão de 2010/2012 e presidente na gestão 2016/2018. Ele ressalta as conquistas que realizou ao longo da carreira e enfatiza a importância da relação da OAB com a sociedade. "Sinto que estamos preparados para fazermos uma gestão para os advogados, para a cidadania suzanense e para a população em geral. Hoje, a subseção de Suzano tem um impacto diretamente com relação à assistência judiciária, aonde pessoas carentes do nosso município são acolhidas pela nossa comissão. A OAB é sempre parceira da sociedade, fazendo captação dos advogados e prestando apoio a nossa população no que permitir os nossos regulamentos e nossos regimentos", diz.

Além disso, Santos pontuou em seu discurso a proposta de melhorar a Escola Superior de Advocacia (ESA), que já funciona no município. "Já tivemos dois cursos importantes realizados pelo ESA, o da reforma trabalhista e do código de processo civil. Precisamos melhorar o curso e tenho certeza que a minha experiência vai permitir que eu resolva essa questão", conta.

A chapa de Santos apoia o candidato Marcos da Costa da chapa "Pelo Direito de Sermos Mais" que disputa a reeleição na seccional paulista da OAB.

A chapa suzanense adversária, "A Ordem é Somar" é formada por Patrícia Martins Braga como presidente; Teresa Perez Prado como vice-presidente; Geane Ribeiro Calamari como secretária geral; Luis Augusto Moraes como secretário adjunto e Carlos José Trevisan como tesoureiro.

As eleições para o triênio 2019/2021 acontecem no dia 29 de novembro, das 9 às 17 horas. Só poderão votar os advogados regularmente inscritos e com os recolhimentos associativos em dia.