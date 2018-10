Workshop sobre Outubro Rosa será oferecido na próxima terça-feira em Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), com apoio do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, vai promover um Workshop sobre o Outubro Rosa no próximo dia 30 (terça-feira), a partir das 15 horas, em sua sede, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Não será necessária inscrição prévia, mas é solicitado que os interessados cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência e, se possível, levem um lenço para doação.

O encontro será dividido em dois momentos. Inicialmente, Marília Gomes Mathias, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer Esther Hidalgo Leite Rondinelli, vai falar da atuação da entidade no município e a importância da divulgação do combate ao câncer, visando sua prevenção e o suporte aos doentes e familiares. Em seguida, o médico Renê Isaías Lozano vai palestrar sobre "A Importância da Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo de Útero".

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa tem o objetivo de promover a conscientização das mulheres, além de orientá-las sobre as formas do autoexame e de prevenção ao câncer, uma vez que sua cura fica em torno de 90% se a doença for diagnosticada precocemente.

"Não teremos inscrições. Os interessados podem chegar com 15 minutos de antecedência à sede do Saspe para participarem do nosso encontro. Pedimos a doação de um lenço, caso seja possível, pois os itens serão entregues à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fará a destinação às mulheres em tratamento. Acredito que o lenço ajuda a resgatar a autoestima e a enaltecer nossa união contra essa doença", concluiu Larissa

O Saspe funciona de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Mais informações pelo telefone 4743-1600.