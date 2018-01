Zaqueu renuncia à presidência e Leandrinho assume o comando da Câmara de Suzano

O vereador José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, protocolou na manhã desta terça-feira (2) sua renúncia ao cargo de presidente da Câmara de Suzano. Por este motivo, o parlamentar Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho - que era vice de Zaqueu -, assumirá o comando do Legislativo suzanense até o final deste ano.

Zaqueu Rangel explicou que tomou a decisão de renunciar ao cargo “por questões de absoluto foro íntimo”. No documento, ele fez questão de agradecer o apoio dos vereadores. “Quero consignar meus agradecimentos a todos os edis pela sua colaboração com este subscritor, notadamente por termos passado por um momento de grande mudança que foi a vinda para o novo e primeiro prédio próprio que abriga as instalações do legislativo suzanense”. O vereador também agradeceu a colaboração de todos os funcionários da Casa de Leis. “Sem os servidores, a Câmara não existiria”, falou.

Zaqueu está em seu sexto mandato como vereador e afirmou que manterá o compromisso firmado com a população suzanense ao ser eleito com 2.078 votos. “Vou continuar trabalhando por Suzano. Saio da Presidência e reforçarei minha atuação junto ao povo suzanense”, comentou.

Em seu primeiro mandato como vereador, o novo presidente da Câmara revelou que recebeu a renuncia de Zaqueu com surpresa. “Não foi algo esperado. No entanto, posso afirmar que estou preparado para assumir o cargo e vou desempenhar essa função de maneira democrática e sempre seguindo os preceitos da transparência e legalidade que regem a administração pública”, argumentou Leandrinho (que foi eleito vereador com 929 votos). Ele afirmou ainda que o Legislativo continuará apoiando o Executivo nas ações benéficas à cidade.

Nesta quarta-feira (3), Leandrinho vai expor seu planejamento no comando da Casa de Leis.

Vice

De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Suzano, a eleição para a escolha do novo vice-presidente deverá ser realizada em no máximo 30 dias.