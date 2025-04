Zé Neto & Cristiano animam a segunda noite de shows do Suzano Music Festival

O estilo sertanejo dominou o Parque Max Feffer na noite desta quinta-feira (03/04) com a apresentação da dupla Zé Neto & Cristiano, principal atração do 2° dia do Suzano Music Festival. Na onda de aproximadamente 20 mil pessoas, os artistas trouxeram uma apoteose ao parque municipal, show de luzes, modões de viola e seus maiores sucessos autorais.

Assim como no show de abertura do festival, no dia 2 (quarta-feira), o público, ansioso pela dupla que completou dez anos de carreira em março, foi aquecendo os ânimos com shows de artistas locais que embalaram clássicos da música nacional e composições próprias. Abediel & Eduardo assumiram o Palco Praça, enquanto Marcos & Bueno e Raffa Augusto empolgaram no palco principal, dando o tom de algumas das melhores baladas sertanejas da atualidade.

Então, por volta das 23h35, com "Barulho do Foguete", Zé Neto & Cristiano assumiram o microfone, levantando o público em euforia. Com um repertório vasto, passando por composições próprias como "Largado às Traças", "Oi, Balde", "Status Que Eu Não Queria", "Seu Polícia" e "Deu Moral", a dupla reservou ainda um momento especial ao lado de Marcos & Bueno, que voltaram ao palco para dividir o microfone e a sanfona com os modões "Telefone Mudo" e "Boate Azul".

Com muita interação com o público e um inesquecível show de LEDs, luzes e pirotecnia, os artistas mantiveram o público em suas mãos ao longo de quase 2 horas de apresentação, encerrando a noite em grande estilo com "Escolhas", emocionando os apaixonados da noite em seu último ato.

O Suzano Music Festival segue até este domingo (06/04). Na sexta-feira (04/04), a boiadeira Ana Castela sobe ao palco do Parque Max Feffer com todos os seus sucessos. Nos dias seguintes, Bruno & Marrone (sábado, 05/04) e Samuel Rosa (domingo, 06/04) serão as atrações principais.

A abertura dos portões segue sempre às 18 horas. O Parque Max Feffer fica na avenida Senador Roberto Simonsen, número 90, no bairro Jardim Imperador.