Zé Oliveira apresenta melhorias na região norte e destaca pontos que ainda precisam de avanço

O vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, esteve hoje (14) pela manhã em diversos pontos da região norte da cidade para falar das melhorias conquistadas a partir da sua luta, iniciada em seu primeiro mandato (2021-2024), e apresentar outros pontos que ainda precisam de avanços.

Entre as principais lutas do parlamentar está a conquista, junto ao poder público, que levou melhorias como energia elétrica, água encanada nas casas, e para levar esgoto e pavimentação ao Jardim Gardênia Azul – Gleba 2 e Jardim Panorama.

Zé Oliveira tem acompanhado de perto a construção do prédio administrativo e logístico da empresa terceirizada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que está sendo instalado no Jardim Alterópolis, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. A construção funcionará no local por cerca de três anos e ficará responsável pelas obras de esgotamento sanitário e das estações de tratamento (elevatórias) de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. “A previsão é de que cerca de 280 pessoas trabalhem aqui. Espero que aconteça o melhor e que gere empregos para nossa cidade”, aguarda o vereador.



Descarte irregular de lixo

Zé Oliveira considera “questão de honra” acabar com o ponto de descarte irregular de lixo existente na estrada Portão do Honda, em frente ao número 1.541, onde antes havia um muro da Petrobras. “Não vou descansar enquanto não ver isso resolvido”, afirma o vereador, que já conversou com o prefeito, Pedro Ishi (PL), com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, com a Renova (empresa responsável pela coleta de lixo no município) e com a Petrobras, para solicitar a reconstrução do muro.

Quem presenciar descarte irregular de lixo pode fazer a denúncia na Ouvidoria Geral do Município, pelo telefone 0800 774 2007.

O parlamentar destaca que é morador da região e que atua por todos os bairros que a compõem, como Jardim Gardênia - Gleba 2, Jardim Panorama, Jardim Varan, Jardim Margareth, Jardim Alterópolis, Recreio Sertãozinho, Chácara Méa e Chácara Meu Sossego. “Temos avançado muito nos últimos anos, mas ainda temos algumas deficiências. Tenho certeza que, com nosso prefeito Pedro Ishi, vamos trabalhar firmes e fortes para dar respostas aos problemas da região. Este é o meu compromisso.”