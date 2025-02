Zé Oliveira solicita estudo para núcleo de Saúde no Alterópolis

O vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, reuniu-se ontem (20) com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, para entregar um ofício solicitando estudo para viabilizar a criação de um novo núcleo da Unidade de Saúde da Família (USF) no Jardim Alterópolis. “A intenção é atender as demandas da população, especialmente das áreas do Jardim Panorama e do Jardim Gardênia Gleba II”, explicou.

Outros assuntos tratados pelo vereador com o secretário foram melhorias na infraestrutura e nos equipamentos, além da possibilidade de ampliar o número de profissionais de saúde. “O principal objetivo é garantir um atendimento de qualidade à população e reforçar a atenção à saúde preventiva”, afirmou Zé Oliveira.

“Por fim, coloquei o meu gabinete à disposição do secretário, que também se prontificou a atender às demandas do nosso gabinete. Agradeço ao secretário pela receptividade e pelo acolhimento”, completou o vereador.