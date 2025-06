Zeladoria é intensificada com ações de limpeza, capinação e manutenção viária

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos iniciou na última segunda-feira (02/06) uma força-tarefa de zeladoria em mais de dez bairros, com ações intensificadas de limpeza de vala, remoção de resíduos, capinação, pintura de guia, limpeza de vias e bueiros. A operação tem como objetivo manter a cidade limpa, segura e organizada para a população.

Como parte do acompanhamento dessas ações, o prefeito Pedro Ishi realizou nesta quarta-feira (04/06) uma vistoria técnica nos bairros Jardim Graziela, Jardim São José e Chácara Mea, acompanhado pelo secretário da pasta, Samuel Oliveira, e pelo diretor José Augusto Nunes, o Ligeirinho.

No Jardim Graziela, os trabalhos se concentram na limpeza de valas para garantir o bom escoamento das águas pluviais. Já no Jardim São José, a atuação das equipes envolve uma série de frentes, como a limpeza de bueiros, retirada de entulho, capinação de mato, varrição de vias e pintura de guias. No bairro Chácara Mea, os serviços estão voltados para o nivelamento e cascalhamento de ruas, proporcionando melhores condições de tráfego para moradores e motoristas.

Segundo o prefeito, as ações têm impacto direto na qualidade de vida da população e refletem o compromisso da gestão com os bairros. “Essas ações de zeladoria são fundamentais para garantir qualidade de vida, mobilidade e segurança à população. Estamos acompanhando de perto a execução e garantindo que os cronogramas sejam cumpridos com agilidade e eficiência”, declarou Pedro Ishi durante a vistoria.

O secretário, por sua vez, destacou que os serviços foram organizados de forma estratégica para contemplar as principais demandas dos bairros e assegurar que todas as frentes sejam concluídas até esta sexta-feira (06/06). “Estamos com diversas frentes de trabalho atuando simultaneamente. O objetivo é promover um mutirão de manutenção urbana que atenda todos os bairros previstos nesta semana. Cada equipe está devidamente equipada e com cronograma definido para que os serviços sejam entregues com qualidade”, afirmou Oliveira.

Além dos três bairros vistoriados, a programação da semana contempla as regiões do bairro Cidade Miguel Badra (Baixo), centro, Jardim Natal, Jardim Esperança, Vila Figueira e Vila Maluf, com previsão de conclusão também até sexta. Os trabalhos seguem ainda em pontos estratégicos como a Central de Triagem do Jardim Colorado, a avenida Francisco Marengo, o canteiro da avenida Brasil e a avenida Jaguari, com serviços realizados especificamente na segunda-feira.

No Cemitério Municipal São João Batista, os trabalhos de zeladoria são contínuos, com uma equipe fixa designada para manutenção permanente do espaço.

As ações seguem o cronograma estabelecido pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, com equipes mobilizadas de acordo com a necessidade de cada local. O escopo dos trabalhos inclui limpeza de valas, remoção de resíduos, capinação, pintura de guias, varrição de vias e desobstrução de bueiros, garantindo uma cidade mais limpa e segura para todos os munícipes.

“Seguiremos investindo na zeladoria da cidade porque entendemos que a manutenção dos bairros é um cuidado direto com as pessoas. Cada guia pintada, cada rua limpa, cada bueiro desobstruído representa mais dignidade e segurança para os moradores”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.