Zeladoria é reforçada em bairros da região norte, vias do centro e praças da região sul

A Secretaria de Manutenção em Serviços Urbanos de Suzano está reforçando nesta semana as ações de zeladoria em localidades da região norte, nas vias do centro e também em praças da região sul. O primeiro cronograma do mês já contemplou os bairros Jardim Revista, Cidade Boa Vista e Miguel Badra Alto, a avenida Senador Roberto Simonsen e a praça do Baruel.

O trabalho destinado à conservação de vias e áreas públicas, com serviços de limpeza pública, capinação e roçagem, tem garantido a conservação de espaços de lazer e acessos a pontos estratégicos da cidade. Entre quarta e quinta-feira (02 e 03/07), as equipes intensificaram as atividades na praça do Tabamarajoara e chegaram à praça Jardim do Bosque nesta sexta-feira (04/07). Também foi realizado um mutirão no Parque Maria Helena.

As atividades já alcançaram os bairros Chácara Faggion, Jardim Varan e Vila São Pedro, além do perímetro central. Na Vila Helena e no Jardim do Bosque, onde também ocorreram intervenções, os serviços proporcionaram uma limpeza especial dos bueiros, de forma a garantir o escoamento devido nos dias de chuva.

Vale ressaltar que a avenida Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una), o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte) e o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para a manutenção destes espaços, que recebem melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, o serviço também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho relacionado à zeladoria é de suma importância para a preservação das vias públicas. “Buscamos atender as demandas de vários pontos da cidade, para garantir o trânsito seguro e efetuar a limpeza adequada no entorno das áreas residenciais. Assim, mantemos um cuidado constante com o nosso município”, destacou.

Já o prefeito Pedro Ishi afirmou que a atuação das equipes tem mantido a cidade bem conservada. “Estamos acompanhando a execução das atividades, conforme estavam previstas no cronograma do mês. Nosso trabalho tem contemplado todas as regiões de Suzano, com reforço dos serviços em locais específicos, incluindo praças e vias de grande circulação. Seguiremos atuantes nas ruas ao longo de julho para beneficiar outras localidades nas próximas semanas”, declarou.