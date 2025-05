Zeladoria é reforçada nos cemitérios para receber 20 mil visitantes no Dia das Mães

Os cemitérios municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista, conhecido como Cemitério do Raffo (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) reforçaram as atividades de zeladoria para o Dia das Mães (11/05), quando são esperadas aproximadamente 10 mil pessoas em cada um dos locais. Para este domingo especial, os portões abrirão às 8h30 e só fecharão após a saída do último visitante. Os munícipes poderão comprar flores para fazerem suas homenagens.

Os serviços que têm sido implementados para melhor atender a população incluem varrição, pintura, limpeza e ações de combate à dengue diariamente, com a recolha de vasos e verificação de possíveis acúmulos de água. Para esta ocasião, ainda foram realizadas pinturas nos pavimentos e reparos em guias. A manutenção dos cemitérios faz parte das atividades regulares da Secretaria Municipal de Administração, sob responsabilidade da titular da pasta, Cintia Lira, e condução do diretor administrativo, Fabio Tostes da Luz.

Paralelamente ao trabalho de preservação, ainda são realizadas ações que abrangem a conclusão dos nichos ossuários que estão beneficiando as famílias que não têm jazigos. O conjunto de serviços também contempla a construção de estruturas verticalizadas, que comportam 12 gavetas no mesmo espaço ocupado por um jazigo tradicional. Outras melhorias já implementadas incluem o reforço da segurança, com as câmeras da Guarda Civil Municipal (GCM), a intensificação do sistema digital para controle das atividades e o suporte jurídico para todos os procedimentos que precisam ser feitos.

O diretor Fabio Tostes reforça que os cemitérios municipais estão preparados para receber os suzanenses. “Trabalhamos diariamente para manter as condições adequadas de limpeza e manutenção, para que todos possam circular com tranquilidade e prestar as homenagens devidas. Empenhamos muito esforço e dedicação com cada atividade aqui executada”, declarou.

A secretária de Administração afirmou que as atividades regulares nos cemitérios ganham um zelo ainda maior nas proximidades das datas que mobilizam um número expressivo de visitantes. “O Dia das Mães também é uma data destinada à memória de pessoas que tanto amamos durante a vida. Por isso, há um trabalho especial destinado à recepção da população com o cuidado que todos merecem, por meio das atividades que se fazem necessárias nesta oportunidade”, disse Cintia Lira.