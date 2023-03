Zona Azul descarta aumento de vagas e manterá 1,8 mil

A Zona Azul de Suzano disponibiliza 1.858 vagas delimitadas. Apesar dos investimentos na cidade, de acordo com a Prefeitura não há previsão para aumentar o número de vagas.

A utilização dos espaços de estacionamento deve ser feita com tíquete físico ou digital, por meio de talão ou do aplicativo para celular ‘Estacionamento Fácil', de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Segundo a administração, essa questão está prevista no artigo 5º da lei municipal complementar nº 268/2015. “Os veículos que se encontrarem estacionados sem o pagamento da tarifa, ou com o tempo pago expirado, serão notificados pelos agentes de fiscalização da concessionária, e terão o prazo de 5 (cinco) minutos a contar do horário da emissão do aviso de cobrança de tarifa, para efetuar o pagamento”.

Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 2,00. O tempo de uso é de uma ou duas horas, dependendo do trecho da via onde a vaga está localizada, conforme a indicação na placa de sinalização do sistema de Zona Azul.

Com algumas reclamações de atuações indevidas na cidade, a Prefeitura foi questionada como os motoristas podem contestar multas.

Em nota informaram que os monitores do sistema de Zona Azul não aplicam autos de infração, mas sim comunicam os motoristas sobre o uso irregular da vaga por meio de avisos impressos e colocados nos veículos.

O atendimento ao público para regularização, em caso de o condutor ser notificado pela falta de uso do tíquete, é realizado na sede da empresa concessionária Data City Serviços Ltda., que fica na rua Sete de Setembro, 242, na área central, em dias úteis, das 8 às 17 horas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4743-7359.

Já a contestação de autos de infração pode ser realizada na Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Os motoristas podem buscar mais informações pelos telefones 4759-8402 e 4746-1166 ou pelos e-mails smtmu@suzano.sp.gov.br e processamentosetrans2011@gmail.com.